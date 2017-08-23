Сбивший пешеходов в Шымкенте полицейский вез с собой арсенал оружия
23 августа 2017, 17:36
Оружие принадлежали ранее погибшему отцу Жандоса Оразалиева — полковнику полиции Малику Оразалиеву.
При осмотре автомобиля BMW, за рулем которого находился сотрудник полиции Жандос Оразалиев, были обнаружены и изъяты 4 огнестрельных оружия: Сайга, снайперская винтовка Драгунова, самозарядный карабин Симонова и Браунинг, подтвердили в прокуратуре ЮКО, сообщает TVK.
По данным областной прокуратуры, они принадлежали ранее погибшему отцу Жандоса Оразалиева — полковнику полиции Малику Оразалиеву. Согласно заключению эксперта, алкоголя и наркотических средств в крови Жандоса Оразалиева обнаружено не было.
Данные происшествия зарегистрированы в ЕРДР по двум статьям уголовного кодекса РК: ст.345 ч.3 Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека и по ст.287 ч.3 Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Тем временем родственники потерпевших опасаются, что полицейский избежит наказания.
"Ко мне приходили родственники парня, находившегося за рулем. Самого его я в глаза не видела. Приходил его дядя, пенсионер, сказали, что бывший генерал. Попросили у нас прощения. Но мне от них ничего не нужно. Главное, чтобы моя дочь встала на ноги", — заявила мать пострадавшей Багилы Бокенбаевой — Катира Мустапаева.
Напомним, 18 августа полицейский сбил троих пешеходов на проспекте Жибек Жолы на выезде из Шымкента. В результате ДТП 37-летний мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия. 36-летняя женщина и семилетний ребенок были госпитализированы.
Фото: today.kz.
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