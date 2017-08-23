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Похитившего бывшую жену актюбинца осудили на 4 года

23 августа 2017, 17:37

Таким образом мужчина пытался договориться, чтобы женщина разрешила ему видеться с их общими детьми.

Житель Актюбинской области Абат Кужбанов осужден на 4 года за похищение бывшей супруги, сообщает корреспондент МИА "Казинформ".

После развода с женой Абат Кужбанов вовремя платил алименты на двоих дочерей. Однако бывшая супруга запретила ему видеться с детьми.

Согласно материалам дела, Абат Кужбанов выследил женщину и силой посадил в машину, там несколько часов мужчина пытался договориться с экс-супругой, чтобы она изменила свое решение, однако это не удалось, поэтому подсудимый избил ее. Затем машина выехала за пределы города, к карьеру. Пострадавшая женщина не могла позвать на помощь и позже написала заявление о своем похищении. Было заведено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Во врема судебного процесса бывшая супруга заявила о том, что простила своего похитителя и попросила закрыть дело.

По словам пресс-секретаря Актюбинского областного суда Илиады Досовой, Абат Кужбанов приговором суда осужден на 4 года лишения свободы.

Жанара Мухамедиярова
Фото с сайт inform.kz

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