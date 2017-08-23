В Германии мужчина судится с мэрией за отказ признать его яблочной королевой
23 августа 2017, 17:44
Марко Штайдель из Губена заявил, что полное право "носить корону" имеют не только женщины.
Марко Штайдель из Губена годами ждал, чтобы побороться за звание яблочной королевы. Его даже допустили к "выборам", но победить не удалось, сообщает Life.ru.
Как сообщает The Local, мужчина не стал отчаиваться и подал в суд на мэрию, назвав голосование нечестным.
По немецкой традиции многим видам продуктов выбирают короля или королеву. Как правило, ими являются девушки. В обязанности "монархов" входит сфотографироваться в деревенских платьях, держа в руках корзину со спаржей, бокал вина или даже рыбу.
Город Губен в Бранденбурге активно эту традицию поддерживает. Осенью 1995 года там впервые выбрали свою собственную королеву яблок в рамках Applefest.
На прошедшем в 2016 году голосовании победила Антония Лиске. Штайдель решил, что выборы не были справедливыми, и отправил иск в суд, требуя компенсацию в 25 000 евро.
На заседание собрался буквально весь город, приехал даже мэр. Когда судья спросил, есть ли у Штайделя доказательства, мужчина молчал. А после и вовсе заявил, что он никого не обвинял, а лишь предположил. Как заявил Штайдель, его конкурентка скрыла от жителей города то, что у неё нет водительских прав. На вопрос судьи "ну и что?" мужчина ответил, что этот фактор мог бы повлиять на ход голосования.
Заседание продлилось несколько минут, после чего судья решил перенести оглашение решения на 7 сентября. К слову, кандидатуру Штайделя на предстоящий Applefest не приняли из-за судебного разбирательства.
Фото: The Local
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