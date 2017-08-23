В Германии мужчина судится с мэрией за отказ признать его яблочной королевой

Город Губен в Бранденбурге активно эту традицию поддерживает. Осенью 1995 года там впервые выбрали свою собственную королеву яблок в рамках Applefest.





На прошедшем в 2016 году голосовании победила Антония Лиске. Штайдель решил, что выборы не были справедливыми, и отправил иск в суд, требуя компенсацию в 25 000 евро.





На заседание собрался буквально весь город, приехал даже мэр. Когда судья спросил, есть ли у Штайделя доказательства, мужчина молчал. А после и вовсе заявил, что он никого не обвинял, а лишь предположил. Как заявил Штайдель, его конкурентка скрыла от жителей города то, что у неё нет водительских прав. На вопрос судьи "ну и что?" мужчина ответил, что этот фактор мог бы повлиять на ход голосования.





Заседание продлилось несколько минут, после чего судья решил перенести оглашение решения на 7 сентября. К слову, кандидатуру Штайделя на предстоящий Applefest не приняли из-за судебного разбирательства.



