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Назначен заместитель Генерального прокурора РК

23 августа 2017, 17:48

Им стал Лукин Андрей Иванович.

Назначен заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан. Им стал Лукин Андрей Иванович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Распоряжением главы государства Лукин Андрей Иванович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Лукин Андрей Иванович родился 28 июля 1961 года в Целинограде. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности Инженер-строитель. Завершил учебу в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова по специальности Юрист-правовед.

В разные годы работал пожарным СВПЧ-855 УВД Целиноградского облисполкома, старшим инженером треста "Целинатрансстрой", директором Департамента жилья Астаны, вице-министром индустрии и торговли РК, заместителем Председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). С декабря 2014 года занимал должность заместителя акима Астаны.

Фото: astana.gov.kz

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