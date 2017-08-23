Законопроект о религиозной сфере обсудили религиозные деятели в Астане
23 августа 2017, 17:49
В частности, проект закона также предусматривает запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах.
В Астане во Дворце мира и согласия состоялось собрание представителей религиозных объединений Казахстана по обсуждению проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», сообщает Zakon.kz.
Во встрече приняли участие вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын, директор Международного центра культур и религий Айдар Абуов, а также руководители и представители Духовного управления мусульман Казахстана, Православной церкви Казахстана, Римско-Католической церкви Казахстана, Евангелическо-лютеранской церкви.
Законопроект закладывает нормы, позволяющие регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, заключение и прекращение брака по религиозным обрядам и церемониям.
Проект закона также предусматривает запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов и предметов одежды, демонстрирующие принадлежность к деструктивным идеологическим течениям. Также запрещена реклама их вероучения в СМИ и интернет-ресурсах.
Кроме того, законопроект направлен на усиление контроля уполномоченного органа в религиозной сфере за деятельностью субъектов религиозных отношений, введение системы оценки эффективности деятельности центральных и местных государственных органов по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, обеспечение финансовой прозрачности религиозных объединений.
«Принятие данного документа безусловно повысит эффективность деятельности госорганов и институтов гражданского общества в религиозной сфере по духовно-нравственному оздоровлению общества, а также недопущению распространения радикальных религиозных идей среди населения», - сказал в своей речи вице-министр Берик Арын.
В свою очередь представители религиозных объединений высказали свои предложения, выступив в поддержку законопроекта. Законопроект доступен для обсуждения на портале «Электронного Правительства» и официальном сайте Министерства по делам религий и гражданского общества.
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