Казахстан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере борьбы с преступностью
23 августа 2017, 18:01
Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.
В Министерстве внутренних дел 23 августа т.г. состоялась встреча Министра внутренних дел Республики Казахстан Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммедом аль-Джабером, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Участники встречи обменялись мнениями о состоянии и перспективах казахстанско-эмиратского сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, а также охраны общественного порядка.
Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.
Фото: пресс-служба МВД РК
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