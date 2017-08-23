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Казахстан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере борьбы с преступностью

23 августа 2017, 18:01

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.

В Министерстве внутренних дел 23 августа т.г. состоялась встреча Министра внутренних дел Республики Казахстан Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммедом аль-Джабером, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Участники встречи обменялись мнениями о состоянии и перспективах казахстанско-эмиратского сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, а также охраны общественного порядка.

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.

Фото: пресс-служба МВД РК

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