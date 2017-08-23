EXPO 2017: анонс мероприятий на 24 августа
23 августа 2017, 18:18
Какие мероприятия пройдут завтра.
24 августа в 10:30 часов в павильоне Финляндии на ЭКСПО-2017 состоится презентация уникального противомикробного решения для профилактики инфекций в общественных помещениях, передает Zakon.kz.
Кроме того, на встрече будут обсуждены следующие вопросы:
Оценка уровня гигиены помещений;
Критические действия по предотвращению распространения инфекций в местах общественного пользования;
Вклад дизайнера в здоровье людей.
В качестве экспертов выступят генеральные директоры и специалисты по антимикробным решениям, а также архитекторы финских мебельных компании.
Место проведения мероприятия: VIP-зал павильона Финляндии
Начало мероприятия: 9.30 час.
В 12:30 в рамках ЭКСПО-2017 состоится День окружающей среды ООН на тему: «Варианты и решения для будущего с чистой энергии».
Журналистам представится возможность пообщаться в неформальной обстановке с главой Программы Организации Объединенных Нации по окружающей среде Эриком Солхеймом и первым пилотом самолета Solar Impulse Бертраном Пикаром. Во время встречи будут затронуты следующие вопросы:
Каковы преимущества перехода к зеленой энергии для здоровья и других сфер жизни?
Как можно ускорить этот переход в Казахстане и в других местах?
Используется ли уже технологии для сокращения вредных выбросов?
Согласно отчету UNEP за 2016 год, установлено, что мир по-прежнему подвержен повышению температуры от 2,9 до 3,4oC, несмотря на принятые Парижские договоренности. Как ожидается, к 2030 году количество выбросов достигнет от 54 до 56 гигатонн эквивалента диоксида углерода, что намного выше допустимой нормы. Данное мероприятие направлено на анализ того, насколько важны правильные и подходящие выборы в энергетическом секторе и как они уже вносят и могут внести более значительный вклад в преодолении глобальных вызовов в виде энергетической безопасности, загрязнении воздуха.
Вместе с тем, во время встречи будет протестировано одно чистое энергетическое решение – танцпол - в павильоне ООН, который превращает каждое движение в электричество. Он может генерировать 20 ватт на плитку.
Начало мероприятия: 12:30
Место проведения: Швейцарский павильон, ЭКСПО Астана
В четверг, 24 августа в 15:00 час. на сцене Национального дня состоится открытая тренировка Фирузы Шариповой, где гостям будет представлена возможность оценить готовность спортсменки к главному бою.
В пятницу, 25 августа в 15:00 час. на сцене Национального дня состоится взвешивание боксеров.
В субботу, 26 августа 2017 года в 18:00 час. на сцене Амфитеатра Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоится вечер профессионального бокса. В главном бою первая девушка в профи-боксе из Казахстана, 22-летняя Фируза Шарипова (6-1-0, 4 КО) поборется за титулы чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе с Миленой Колевой из Болгарии.
Напомним, что в случае победы Фируза Шарипова станет первой обладательницей титула в женском профессиональном боксе из Казахстана.
24 августа на территории ЭКСПО-2017 Украина отпразднует свой День Независимости.
По случаю 26-й годовщины Независимости страны, а также Дня Государственного Флага в секции Украины в павильоне Silk Way Plaza 23-24 августа будут организованы викторины и конкурсы на знание этого государства. Вместе с тем, организаторы приготовили для посетителей обширную развлекательную и культурную программу.
Начало мероприятия: 11.00 час.
Место проведения: секция Украины в павильоне Silk Way Plaza.
24 августа 2017 года 45 детей-воспитанников детского дома Акмолинской области посетят ЭКСПО-2017.
Благотворительный фонд «АЯЛА», компания «Шелл Казахстан» совместно с Павильоном Королевства Нидерландов проводят благотворительное мероприятие для воспитанников Комбинированного детского дома, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №1, села Урюпинка Аккольского района.
В течение дня для детей будет организована специальная развлекательная и конкурсная программа «В поисках энергии будущего». Планируется, что детишки посетят павильоны EXPO-2017 и узнают больше о зеленых технологиях. Победители будут награждены памятными призами и сувенирами.
24 августа 2017 года состоится церемония празднования Национального дня Центральноафриканской Республики в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
В мероприятии примет участие главный торговый инспектор Министерства торговли и индустрии ЦАР Коягазомо Джоахим.
Центральноафриканская Республика повсеместно внедряет солнечные батареи для уличного освещения на проспектах столицы - Банги и в провинциальных городах. В перспективе Правительство страны планирует строительство большого парка солнечных батарей в целях укрепления энергетического потенциала государства.
Экспозиция ЦАР находится в Плазе Африки, где представлено 21 государство. ЦАР в рамках ЭКСПО-2017 демонстрирует новейшие разработки в сфере альтернативных источников энергии. Посетители Выставки также смогут познакомиться с историей и культурой Центральноафриканской Республики.
Начало мероприятия в 11:00.
24 августа 2017 года рядом со сценой Национального дня состоится презентация полноразмерной модели британского сверхзвукового автомобиля, который находится в разработке. Цель мероприятия - вдохновить молодое поколение на изучение автомобилестроения, демонстрируя новые технологии наиболее захватывающим образом.
Вместе с тем, в этот же день, в атриуме павильона Великобритании состоится встреча с шотландским путешественником Крисом Рамси и его супругой Джули, принимающими участие в Mongol Rally.
Отметим, что пара преодолела на электрокаре дистанцию протяженностью в 1600 км из Гудвуда в Улан-Уде. Цель визита путешественника на ЭКСПО-2017 - повысить осведомленность общественности об электромобилях и их значимой роли в сокращении выбросов углерода.
Интервью с Крисом Рамси состоится с 10.00 до 13.30 час.
Фото: Казинформ
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