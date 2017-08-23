EXPO 2017: анонс мероприятий на 24 августа

24 августа в 10:30 часов в павильоне Финляндии на ЭКСПО-2017 состоится презентация уникального противомикробного решения для профилактики инфекций в общественных помещениях,

Кроме того, на встрече будут обсуждены следующие вопросы:

Оценка уровня гигиены помещений;

Критические действия по предотвращению распространения инфекций в местах общественного пользования;

Вклад дизайнера в здоровье людей.

В качестве экспертов выступят генеральные директоры и специалисты по антимикробным решениям, а также архитекторы финских мебельных компании.

Место проведения мероприятия: VIP-зал павильона Финляндии

Начало мероприятия: 9.30 час.

В 12:30 в рамках ЭКСПО-2017 состоится День окружающей среды ООН на тему: «Варианты и решения для будущего с чистой энергии».





Журналистам представится возможность пообщаться в неформальной обстановке с главой Программы Организации Объединенных Нации по окружающей среде Эриком Солхеймом и первым пилотом самолета Solar Impulse Бертраном Пикаром. Во время встречи будут затронуты следующие вопросы:





Каковы преимущества перехода к зеленой энергии для здоровья и других сфер жизни?

Как можно ускорить этот переход в Казахстане и в других местах?

Используется ли уже технологии для сокращения вредных выбросов?





Согласно отчету UNEP за 2016 год, установлено, что мир по-прежнему подвержен повышению температуры от 2,9 до 3,4oC, несмотря на принятые Парижские договоренности. Как ожидается, к 2030 году количество выбросов достигнет от 54 до 56 гигатонн эквивалента диоксида углерода, что намного выше допустимой нормы. Данное мероприятие направлено на анализ того, насколько важны правильные и подходящие выборы в энергетическом секторе и как они уже вносят и могут внести более значительный вклад в преодолении глобальных вызовов в виде энергетической безопасности, загрязнении воздуха.





Вместе с тем, во время встречи будет протестировано одно чистое энергетическое решение – танцпол - в павильоне ООН, который превращает каждое движение в электричество. Он может генерировать 20 ватт на плитку.





Начало мероприятия: 12:30





Место проведения: Швейцарский павильон, ЭКСПО Астана



