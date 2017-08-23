Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Годовалая девочка утонула в поливном канале в городе Текели

23 августа 2017, 18:37

Полицейские рассматривают гибель ребенка как несчастный случай.

Текели сотрудники службы спасения обнаружили тело пропавшего два дня назад малолетнего ребенка в городском поливном канале.

Годовалая девочка пропала со двора своего дома днем 21 августа. В течение суток поиском ребенка занимались сотрудники ЧС, полицейские и местное население. По одной из версий, девочка во время игры могла упасть в проходящий рядом с домом поливной канал, который обследовали вызванные из областного центра водолазы.

"Тело годовалой девочки было обнаружено 22 августа в поливном канале ниже по течению, недалеко от очистного сооружения", — подтвердил пресс-секретарь ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.

Гибель ребенка рассматривается как несчастный случай.


Фото: Sputnik Казахстан



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...