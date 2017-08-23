Годовалая девочка утонула в поливном канале в городе Текели
23 августа 2017, 18:37
Полицейские рассматривают гибель ребенка как несчастный случай.
Текели сотрудники службы спасения обнаружили тело пропавшего два дня назад малолетнего ребенка в городском поливном канале.
Годовалая девочка пропала со двора своего дома днем 21 августа. В течение суток поиском ребенка занимались сотрудники ЧС, полицейские и местное население. По одной из версий, девочка во время игры могла упасть в проходящий рядом с домом поливной канал, который обследовали вызванные из областного центра водолазы.
"Тело годовалой девочки было обнаружено 22 августа в поливном канале ниже по течению, недалеко от очистного сооружения", — подтвердил пресс-секретарь ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.
Гибель ребенка рассматривается как несчастный случай.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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