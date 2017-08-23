Дмитрий Баландин вырвал "серебро" Универсиады-2017 у двух россиян

Казахстанский пловец Дмитрий Баландин не смог стать чемпионом Универсиады-2017, сообщает Vesti.kz . В финале 200 метров брассом он стал вторым.





Олимпийский чемпион преодолел первые 50 метров "двухсотметровки" с седьмым результатом. На отсечке 100 метров он был шестым. Через 50 метров ему удалось улучшить позицию на одну строчку.





Решающими же стали последние 50 метров, где Баландин сумел вырвать серебряную медаль у двух россиян, которые проиграли ему буквально несколько сотых. Финишное время казахстанца составило две минуты девять секунд и 70 сотых.





Победу же праздновал американский пловец Эндрю Уилсон. Его результат - две минуты восемь секунд и 45 сотых. Третье место завоевал россиянин Рустам Гадиров - две минуты девять секунд и 72 сотых.





Эта медаль стала второй для Баландина на этой Универсиаде. Ранее пловец стал третьим на дистанции 100 метров брассом.



