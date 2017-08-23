В Астане построят приют для бездомных животных с контактным зоопарком

Приют для бездомных животных с контактным зоопарком появится в районе «Сарыарка» в ближайшие годы. Объект будет расположен на пересечении проспекта Тлендиева с улицей 20-1, недалеко от специализированного Центра обслуживания населения. Об этом сообщается на официальном сайте Астаны.





В настоящее время по заказу столичного акимата представлена проектно-сметная документация и эскизный проект строительного объекта. Общая площадь будущего приюта занимает 3 гектара, высота - 2 этажа, площадь здания составляет 4115 кв. м, площадь вольеров охватывает 3750 кв. м. Напомним, что ранее по многочисленным обращениям горожан глава города Асет Исекешев неоднократно посещал частные приюты для животных, где ознакомился с текущей ситуацией и наболевшими проблемами ветеринарной отрасли.





В результате чего для системного решения проблемы гуманного содержания бездомных животных в Астане была создана рабочая группа. Вскоре было принято решение о создании государственного приюта для бездомных животных. На сегодняшний день стало известно, что приют будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.





Планируется, что в новом питомнике для животных будут постоянно содержаться около четырехсот собак и ста кошек. Кроме того, объект будет оснащен специально оборудованной территорией для выгула и тренировок домашних животных.





Частично приют будет финансироваться государством, частично сможет зарабатывать самостоятельно, оказывая услуги населению. На территории приюта будет действовать контактный мини-зоопарк, дрессировочные площадки, карантинный отсек и блок стерилизации животных. Для предотвращения дальнейшего размножения бездомных животных будут стерилизовать.







