В Таиланде лихорадкой денге уже переболели более 29 тысяч человек

В отчете отмечается, что благодаря совершенствованию системы медицинского обслуживания в стране количество смертельных случаев при заболевании лихорадкой денге сокращается в сравнении с 2015 и 2016 годами, общее количество случаев заболевания продолжает расти. Большинство смертельных случаев связаны с поздним обращением к врачу. Из 41 человека, погибшего от лихорадки денге за первое полугодие 2017 года, 24 человека умерли в возрасте старше 15 лет и 17 человек – в возрасте младше 15 лет, говорится в документе.





Отчет был подготовлен к научной конференции, проведенной совместно факультетом тропической медицины Университета имени принца Махидола и таиландским обществом по борьбе с инфекционными заболеваниями. Конференция была посвящена вопросу массовой вакцинации от лихорадки денге. Участники выступили за применение массовой вакцинации в Таиланде.



