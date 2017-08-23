Шымкентские ковры будут экспортировать в Китай

Предприятие ТОО «Бал Текстиль», расположенное в СЭЗ «Онтустик» для реализации своей продукции активно осваивает как внутренний, так и внешние рынки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

На сегодняшний день, руководство предприятия наладило связи с представителями ближнего и дальнего зарубежья в целях реализации и продажи выпускаемой продукции.Теперь руководители фабрики планируют укрепить партнерские связи в Европе и реализовывать текстильную продукцию на китайский рынок. В настоящее время продукция экспортируется в Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Великобританию, Германию, Азербайджан и во Францию. Насчитывается более 20 крупных зарубежных заказчиков.













Предприятие специализируется на производстве ковров, ковровых изделий и полипропиленовых нитей. Сырье, необходимое для производства ковров напрямую поставляется из разных зарубежных стран, таких как Россия, Турция, Бангладеш, Индия и другие. Производство ковров осуществляется на высокотехнологичном бельгийском оборудовании Michel Van De Wiele.













На сегодняшний день мощность производства ковров и ковровых изделий составляет более 5 млн. кв. м. в год. Модельный ряд – около 2 000 уникальных дизайнов. В ассортименте есть как рисунки в классическом, традиционном исполнении, так и вариации дизайна с элементами постмодернизма, популярного сегодня среди приверженцев стиля «хай-тек» и «авангард».





Мощность производства полипропиленовых нитей – 4000 тонн в год. На предприятии в настоящее время трудятся 236 человек.



