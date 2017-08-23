Сотрудники акиматов Шахана получили условные сроки из-за взрыва котла

По версии следствия, они проявили бездействие, вследствие чего отопительный котел эксплуатировался с нарушениями требований пожарной безопасности.

К условным срокам приговорены аким поселка Шахан, его заместитель и еще трое чиновников по делу о взрыве отопительного котла в пятиэтажном доме в поселке Шахан, повлекшем гибель 9 жильцов, передает МИА «Казинформ»





Кроме того, судья Магауя Балапанов запретил им в течение трех лет занимать должности на государственной службе. Приговор прозвучал в отношении акима поселка Шахан Мурата Жакупова, его заместителя Акетая Нажмиден, главного специалиста по коммунальным вопросам аппарата акима Шахана Марии Жумабековой, исполняющего обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Алмаса Омарханова и главного специалиста жилищного сектора отдела ЖКХ Нуржана Маханбетова.





По версии следствия, они проявили бездействие, вследствие чего отопительный котел эксплуатировался с нарушениями требований пожарной безопасности. Это привело к взрыву и смерти девятерых человек.





Судья Магауя Балапанов признал подсудимых виновными по части 4 статьи 370 Уголовного кодекса «Бездействие по службе, то есть неисполнение служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций, либо нанесения вреда другим лицам или организациям, повлекшие тяжкие последствия».





Напомним, в отношении них избрана мера пресечения «залог». Вину осужденные не признали. Потерпевшими по делу проходили представители всех девяти погибших семей и двое пострадавших. Итого - 11 человек. Помимо них, потерпевшим является акимат Шахтинска, который тратит резервные средства из бюджета на устранение последствий взрыва.



