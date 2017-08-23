Владимир Ким докапитализирует Bank RBK на 20 млрд тенге до конца года

АО «Bank RBK» (далее – Банк) сообщает, что усилиями акционера Банка, известного казахстанского предпринимателя Владимира Кима уставный капитал финансового института до конца 2017 года будет пополнен на 20 млрд тенге. Докапитализация будет осуществлена путем дополнительной эмиссии простых акций Банка, передает Zakon.kz





Решение об увеличении количества объявленных простых акций Банка было принято 15 августа 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров Банка. В результате докапитализации объем регуляторного капитала Банка составит порядка 127 млрд тенге, балансового собственного капитала – порядка 117 млрд тенге.





Принятие решения о докапитализации связано с участием АО «Bank RBK» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК, разработанной и реализуемой Национальным Банком Республики Казахстан. В рамках данной программы банкам-участникам будет предоставлено долгосрочное финансирование со стороны Национального Банка (на принципах платности, срочности и возвратности) при условии солидарной ответственности акционеров за докапитализацию банков.





Как сообщалось, в начале августа Национальный Банк предоставил согласие на приобретение статуса крупного участника АО «Bank RBK» Владимиру Киму. Решение г-на Кима докапитализировать Банк следует расценивать как пример эффективного сотрудничества государства и частного бизнеса, направленного на поддержку развития экономики Казахстана через повышение устойчивости банковского сектора.





Вместе с тем АО «Bank RBK» сообщает, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента Банка до уровня «CCC+/С», рейтинг по национальной шкале – до уровня «kzB». По мнению Банка, причиной указанного рейтингового действия стали в первую очередь структурные изменения бизнеса Банка в рамках своего рода переходного периода, связанного в том числе с объединением АО «Bank RBK» и АО «Qazaq Banki». Данная практика рейтинговых агентств в отношении казахстанских банков второго уровня является обычной в таких случаях. Банк рассчитывает, что по мере завершения процесса объединения рейтинговые оценки будут восстановлены.





«Осуществленная в начале года докапитализация банка акционерами на 11 млрд тенге и предстоящее увеличение уставного капитала еще на 20 млрд тенге свидетельствуют о том, что акционеры финансового института решительно настроены на своевременное предоставление банку необходимого финансирования. При этом появление в составе крупных акционеров Владимира Кима придаст банку исключительную надежность и откроет принципиально новые возможности роста. В случае, если внутренние или внешние предпосылки потребуют от акционеров дополнительных вливаний для усиления конкурентоспособности банка, такие инвестиции будут сделаны незамедлительно», – отметил председатель правления АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.



