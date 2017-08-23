Казахстанские кокпаристы разгромили команду РФ

На ипподроме «Қазанат» 23 августа состоялся третий день чемпионата мира по кокпару. Турнир проходит в рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО 2017» с 21 по 27 августа, сообщает МИА «Казинформ»





По итогам сегодняшней встречи: Монголия - Узбекистан 8-4, Кыргызстан - Турция 13-3, Таджикистан - США 9-2, Афганистан - Азербайджан 3-0, Казахстан - РФ 15-3, КНР - Венгрия 8-2.





Завтра, 24 августа, в 10.00 начнется встреча между Турцией и Монголией. В чемпионате участвуют более 200 спортсменов из 11 зарубежных стран. По итогам жеребьевки в группу "А" попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу "В" вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.





Призовой фонд игр составляет 18 млн тенге. За I место - 10 млн тенге, II место - 5 млн тенгег, III место - 3 млн тенге. Согласно правилам, всадникам нужно будет завладеть резиновым муляжом туши козла, удержать его и забросить в условные ворота команды соперника. Организаторы турнира: Министерство культуры и спорта РК, «Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан». Социальный партнер «Samruk-Kazyna Trust» Фонд развития социальных проектов.



