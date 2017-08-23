В Костанайской области скотокрад спрятал украденную лошадь в маленьком фургончике
23 августа 2017, 22:01
Стражи порядка установили, что животное было похищено в селе Аятское.
На одной из трасс полицейские задержали водителя «Газели», который перевозил в автомобиле лошадь без соответствующих документов, передает корреспондент Alau.kz.
Стражи порядка установили, что животное было похищено в селе Аятское. Задержанный 30-летний житель села Асенкритовка подозревается в краже лошади, которая была похищена из карды, вследствие нерасторопности охранника. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража» УК РК.
Оперативники рассматривают вопрос причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, произошедшим на территории района. С начала года в Костанайской области зарегистрировано 68 краж скота. На территории Тарановского района их совершено 12.
Фото: Alua.kz
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