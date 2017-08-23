Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Костанайской области скотокрад спрятал украденную лошадь в маленьком фургончике

23 августа 2017, 22:01

Стражи порядка установили, что животное было похищено в селе Аятское.

На одной из трасс полицейские задержали водителя «Газели», который перевозил в автомобиле лошадь без соответствующих документов, передает корреспондент Alau.kz.

Стражи порядка установили, что животное было похищено в селе Аятское. Задержанный 30-летний житель села Асенкритовка подозревается в краже лошади, которая была похищена из карды, вследствие нерасторопности охранника. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража» УК РК.

Оперативники рассматривают вопрос причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, произошедшим на территории района. С начала года в Костанайской области зарегистрировано 68 краж скота. На территории Тарановского района их совершено 12.

Фото: Alua.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...