Акимат отказался от компенсации с чиновников по взрыву котла в Шахане
24 августа 2017, 00:54
В зале суда юрист акимата заявил судье Магауе Балапанову, что госорган отзывает свой иск о взыскании более 1 миллиона 400 тысяч тенге с пятерых чиновников.
Акимат города Шахтинска отказался от исковых требований к пятерым осужденным за халатность, приведшую к взрыву отопительного котла в жилом пятиэтажном доме в поселке Шахан и смерти девятерых жильцов, передает МИА «Казинформ».
В зале суда юрист акимата заявил судье Магауе Балапанову, что госорган отзывает свой иск о взыскании более 1 миллиона 400 тысяч тенге с пятерых чиновников. Свою позицию он объяснил тем, что компенсацию за понесенные затраты при ликвидации последствий разрушения акимат будет требовать в порядке гражданского судопроизводства. Сделать это акимат намерен после того, как приговор пятерым чиновникам вступит в законную силу.
Судья удовлетворил ходатайство. Другие потерпевшие - это семьи девятерых погибших человек и двое пострадавших - не стали подавать иски о взыскании морального вреда. Материальные затраты им полностью возместили неравнодушные казахстанцы в виде пожертвований - физические и юридические лица.
23 августа судья Шахтинского городского суда Магауя Балапанов приговорил акима поселка Шахан Мурата Жакупова, его заместителя Акетая Нажмиден, главного специалиста по коммунальным вопросам аппарата акима Шахана Марию Жумабекову, исполняющего обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Алмаса Омарханова и главного специалиста жилищного сектора отдела ЖКХ Нуржана Маханбетова к условным срокам наказания. Каждому из них назначено по 2 года 6 месяцев условно. Они признаны виновными по части 2 статьи 371 УК «халатность».
Фото: Казинформ
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