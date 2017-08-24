Акимат отказался от компенсации с чиновников по взрыву котла в Шахане

В зале суда юрист акимата заявил судье Магауе Балапанову, что госорган отзывает свой иск о взыскании более 1 миллиона 400 тысяч тенге с пятерых чиновников.

Акимат города Шахтинска отказался от исковых требований к пятерым осужденным за халатность, приведшую к взрыву отопительного котла в жилом пятиэтажном доме в поселке Шахан и смерти девятерых жильцов, передает МИА «Казинформ»





В зале суда юрист акимата заявил судье Магауе Балапанову, что госорган отзывает свой иск о взыскании более 1 миллиона 400 тысяч тенге с пятерых чиновников. Свою позицию он объяснил тем, что компенсацию за понесенные затраты при ликвидации последствий разрушения акимат будет требовать в порядке гражданского судопроизводства. Сделать это акимат намерен после того, как приговор пятерым чиновникам вступит в законную силу.





Судья удовлетворил ходатайство. Другие потерпевшие - это семьи девятерых погибших человек и двое пострадавших - не стали подавать иски о взыскании морального вреда. Материальные затраты им полностью возместили неравнодушные казахстанцы в виде пожертвований - физические и юридические лица.



