В Алматы Subaru залетела под многотонную фуру
24 августа 2017, 02:00
В результате ДТП пострадал водитель Subaru и двое его пассажиров, их госпитализировали.
ДТП произошло на проспекте Рыскулова, не доезжая ВОАД, сообщает Zakon.kz.
Subaru двигался в восточном направлении по Рыскулова. Со слов водителя, перед ним ехал еще один автомобиль. По полосе встречного движения двигалась фура, которая собиралась поворачивать, ее водитель пропустил машину перед Subaru, однако почему-то саму Subaru не пропустил.
Водитель резко затормозил, но машина буквально залетела под фуру.
В результате ДТП пострадал водитель Subaru и двое его пассажиров, их госпитализировали.
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