В Алматы Subaru залетела под многотонную фуру

В результате ДТП пострадал водитель Subaru и двое его пассажиров, их госпитализировали.

ДТП произошло на проспекте Рыскулова, не доезжая ВОАД, сообщает Zakon.kz





Subaru двигался в восточном направлении по Рыскулова. Со слов водителя, перед ним ехал еще один автомобиль. По полосе встречного движения двигалась фура, которая собиралась поворачивать, ее водитель пропустил машину перед Subaru, однако почему-то саму Subaru не пропустил.





Водитель резко затормозил, но машина буквально залетела под фуру.





В результате ДТП пострадал водитель Subaru и двое его пассажиров, их госпитализировали.



