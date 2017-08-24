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В Алматы Subaru залетела под многотонную фуру

24 августа 2017, 02:00

В результате ДТП пострадал водитель Subaru и двое его пассажиров, их госпитализировали.

ДТП произошло на проспекте Рыскулова, не доезжая ВОАД, сообщает Zakon.kz.

Subaru двигался в восточном направлении по Рыскулова. Со слов водителя, перед ним ехал еще один автомобиль. По полосе встречного движения двигалась фура, которая собиралась поворачивать, ее водитель пропустил машину перед Subaru, однако почему-то саму Subaru не пропустил.

Водитель резко затормозил, но машина буквально залетела под фуру.

В результате ДТП пострадал водитель Subaru и двое его пассажиров, их госпитализировали.



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