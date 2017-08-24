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Синоптики обещают казахстанцам ясную, но ветреную погоду в четверг

24 августа 2017, 06:00

Местами ожидаются пыльные бури.

Территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, на севере, северо-востоке, востоке ожидается местами туман, сообщает пресс-служба РГП Казгидромет.

Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской, Мангистауской областях - местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем в Западно-Казахстанской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман. На большей части Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской, местами Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

Фото: agroinfo.com

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