В МЧС сообщили, что в жилых районах не зарегистрировано выпадение пепла.

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 км над уровнем моря. Об этом сообщат Об этом сообщат РИА «Новости» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).





«Активность вулкана Ключевской продолжается. В четверг утром по местному времени на нём был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 тысяч метров. Высота вулкана 4750 метров. Пепловое облако распространилось на 150 километров в северо-западном направлении от вулкана», — сообщили в группе.





В региональном управлении МЧС сообщили, что в жилых районах не зарегистрировано выпадение пепла. При этом для авиации установили повышенный код опасности — «оранжевый».





18 августа вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой в семь километров.



