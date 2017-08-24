Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 км
24 августа 2017, 06:05
В МЧС сообщили, что в жилых районах не зарегистрировано выпадение пепла.
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 км над уровнем моря. Об этом сообщат РИА «Новости» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
«Активность вулкана Ключевской продолжается. В четверг утром по местному времени на нём был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 тысяч метров. Высота вулкана 4750 метров. Пепловое облако распространилось на 150 километров в северо-западном направлении от вулкана», — сообщили в группе.
В региональном управлении МЧС сообщили, что в жилых районах не зарегистрировано выпадение пепла. При этом для авиации установили повышенный код опасности — «оранжевый».
18 августа вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой в семь километров.
Фото: bookvaeshka.ru
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