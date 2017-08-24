Август еще порадует казахстанцев
24 августа 2017, 06:36
Прогноз погоды на 24-26 августа.
Обширный антициклон по-прежнему будет оказывать влияние на большую часть республики, где сохраняется жаркая погода без осадков, лишь на западе территории с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами, шквалистый ветер и спад жары. На севере, юге и в центре днем столбики термометров повысятся до 28-36 тепла, на востоке, юго-востоке до 22-30 тепла, сообщает Zakon.kz со ссылкои на пресс-службу РГП Казгидромет.
Консультативный прогноз погоды по Астане:
на 24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +29+31°С.
на 25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +29+31°С.
на 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +30+32°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы:
на 24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
на 25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
на 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +27+29°С.
Фото: bagiraclub.ru
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