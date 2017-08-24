Август еще порадует казахстанцев

где сохраняется жаркая погода без осадков, лишь на западе территории с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами, шквалистый ветер и спад жары.

На севере, юге и в центре днем столбики термометров повысятся до 28-36 тепла, на востоке, юго-востоке до 22-30 тепла