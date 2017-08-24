Ученые рассказали об эффекте солнечного затмения на природу

Великое солнечное затмение, которое можно было наблюдать на территории США 21 августа, очень сильно повлияло на поведение животных и растений, решивших, что ночь наступила раньше положенного времени , сообщает , сообщает Моя планета





Готовясь к затмению, ученые запустили несколько экспериментальных проектов, чтобы изучить реакцию животных на это явление. Одним из способов собрать информацию стало приложение iNaturalist, пользователи которого могли рассказать о поведении своих домашних питомцев или диких животных во время затмения.





Обработав полученные материалы, директор по научным исследованиям в Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско Ребекка Джонсон пришла к выводу, что затмение достаточно сильно воздействовало на животных и растения, которые зависят от температуры и циклов дня и ночи.









Многие отчеты касались домашних собак, которые, по словам их хозяев, были весьма обеспокоены наступлением темноты. В то же время поведение кошек оказалось понять намного сложнее: в то время как некоторые из них действительно испугались происходящего, другие вели себя так, будто ничего не произошло.

Повлияло затмение и на кур на фермах, которые после исчезновения солнца и снижения температуры вышли из курятника, где обычно прячутся от жары, и начали готовиться ко сну. Когда же солнце вернулось, птицы вновь спрятались в курятник.

Затмение ввело в заблуждение и лошадей, которые, по словам их хозяев, начали бегать и прыгать, думая, что наступил вечер, пишет Live Science.

Кроме того, многие наблюдали, как цветы гибискуса и ипомеи, которые обычно закрываются с наступлением ночи, сделали то же самое с исчезновением солнца во время затмения, а затем распустились вновь. Некоторые также отметили, что перед затмением пение цикад насекомых стало раздаваться громче, а с наступлением затмения полностью исчезло.

Затмение также привело к сильному приливу, из-за которого на берег выбросилось около 305 000 особей атлантического лосося с рыбоводной фермы недалеко от залива Беллингхэм в Вашингтоне.



