Самый приятный трек на свете записал канадский композитор

Хуанг использовал страницы книги, кофейные зерна, банку с газировкой, «жвачку для рук» и другие «инструменты».

Мультижанровый композитор Эндрю Хуанг из Торонто записал трек, в котором использовал исключительно самые приятные, на его взгляд, звуки в мире. Об этом пишет Моя планета.





Трек состоит только из успокаивающих звуков, запускающих автономную сенсорную меридианную реакцию мозга (АСМР-звуков). К триггерам, запускающим такую реакцию, относят звуки дождя, постукивание ногтями или предметами, причмокивание, шепот и другие.





Для создания своей композиции, опубликованной на YouTube, Хуанг использовал страницы книги, кофейные зерна, банку с газировкой, «жвачку для рук» и другие «инструменты». В теории такие звуки должны приводить к приятным ощущениям покалывания в затылке, мурашкам на шее и спине.





За свою карьеру Хаунг стал автором уже свыше 40 альбомов, записанных как с помощью обычных музыкальных инструментов, так и без них. К примеру, для записи некоторых треков он использовал воздушные шары, брюки, воду и стоматологическое оборудование.











