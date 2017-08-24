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Массовое ДТП с автобусом прокомментировали в Astana LRT

24 августа 2017, 07:32

В ДВД г. Астана ведется расследование, по итогам которого будет предоставлено официальное заключение.

В компании Astana LRT прокомментировали ДТП, в котором автобус врезался в 9 впереди стоящих машин, передает МИА «Казинформ».


«В 14:30 ч. автобус марки Iveco маршрута №9 автобусного парка №1, следуя по улице Кенесары со скоростью 20 км/ч (согласно GPS-программе «Vialon Pro»), совершил ДТП, в результате которого столкнулись еще девять впереди стоящих автомашин. С утра, заступая на рейс, водитель прошел медицинскую проверку, а автобус техническую диагностику», - сообщили в компании.

«По предварительным данным, факт отказа тормозной системы автобуса не подтверждается», - уточнили в Astana LRT.

Водитель автобусного парка №1 отстранен от работы, и отделом дознания ДВД г. Астана ведется расследование, по итогам которого будет предоставлено официальное заключение.

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