Массовое ДТП с автобусом прокомментировали в Astana LRT
24 августа 2017, 07:32
В ДВД г. Астана ведется расследование, по итогам которого будет предоставлено официальное заключение.
В компании Astana LRT прокомментировали ДТП, в котором автобус врезался в 9 впереди стоящих машин, передает МИА «Казинформ».
«В 14:30 ч. автобус марки Iveco маршрута №9 автобусного парка №1, следуя по улице Кенесары со скоростью 20 км/ч (согласно GPS-программе «Vialon Pro»), совершил ДТП, в результате которого столкнулись еще девять впереди стоящих автомашин. С утра, заступая на рейс, водитель прошел медицинскую проверку, а автобус техническую диагностику», - сообщили в компании.
«По предварительным данным, факт отказа тормозной системы автобуса не подтверждается», - уточнили в Astana LRT.
Водитель автобусного парка №1 отстранен от работы, и отделом дознания ДВД г. Астана ведется расследование, по итогам которого будет предоставлено официальное заключение.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874579-1e69e6bb90f48c9ba7e16548fd8c8d7f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...