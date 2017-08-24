Волшебные грибы: 10 бесподобных фото, демонстрирующих красоту грибов
24 августа 2017, 07:46
Снимки Джилл завораживают невероятно яркими и пестрыми красками, от которых невозможно оторваться.
Джилл Блисс — художница (а еще натуралистка, педагог, фермер, сторож и декан), проживающая на небольшом острове в Салишском море на северо-западе Тихого океана. В 2012 году она продала свой дом и почти все, что у нее было, чтобы перебраться на этот остров и воссоединиться с природой после напряженной карьеры дизайнера в Нью-Йорке и Сан-Франциско.
Однажды на острове женщина обнаружила красивейшие дикие грибы. Они настолько вдохновили Блисс, что превратились в «героев» нового фотопроекта художницы под названием «Природные смеси». Снимки Джилл завораживают невероятно яркими и пестрыми красками, от которых невозможно оторваться. Об этом пишет Travelask.ru
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