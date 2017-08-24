Касательно ратификации Конвенции между Казахстаном и Ирландией об избежании двойного налогообложения

Конвенция между Правительством Республики Казахстан и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокол к ней (далее - Конвенция) совершены в Астане 26 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

Целью данной Конвенции является укрепление и расширение экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Ирландией путем создания благоприятных условий для инвестиций.

Конвенция предусматривает устранение двойного налогообложения д оходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами того или иного договаривающегося государства.

В Конвенции предусмотрены положения, в соответствии с которыми дивиденды (статья 10), проценты (статья 11) и роялти (статья 12) могут облагаться налогом в государстве-источнике возникновения дохода по пониженным ставкам. В соответствии со статьей 5 (постоянное учреждение) Конвенции, юридическое лицо-резидент одного договаривающегося государства может получить освобождение от уплаты подоходного налога в другом договаривающемся государстве, если оно осуществляет предпринимательскую деятельность без образования постоянного учреждения. Устранение двойного налогообложения, являющееся основной целью Конвенции, представляет собой процедуру, когда каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из договаривающихся государств - в соответствии с положениями Конвенции.

Другое государство, в зависимости от метода, установленного налоговым законодательством, предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает доход, по которому уже было произведено налогообложение в другом государстве, из облагаемого совокупного дохода.

Отдельные статьи Конвенции отражают ряд общих вопросов, таких как налоговая недискриминация, обмен информацией, а также процедурные вопросы по вступлению Конвенции в силу, прекращению ее действия.

Наличие такой Конвенции гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и, тем самым, позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами.

В соответствии со статьей 30 Конвенция вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Государствами внутригосударственных процедур, необходимых для ее вступления в силу.

Учитывая, что положения Конвенции предусматривают иные правила, чем установлены налоговым законодательством Республики Казахстан, требуется ратификация данного международного договора.