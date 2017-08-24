12 человек погибли из-за тайфуна "Хато" в Китае

Обрушившийся в среду на Южный Китай тайфун "Хато" ("Тяньгэ" — кит.) унес жизни 12 человек

Тайфун затронул жизни людей в специальных административных районах Китая Макао и Гонконге, провинциях Гуандун и Фуцзянь.





Наибольшее число жертв тайфуна зарегистрировано в Макао, согласно последним данным местных властей, погибли 8 человек, 153 госпитализированы.





Правительство города Чжухай в своем микроблоге Weibo сообщило о двух погибших. В городе разрушены 275 домов, прямой экономический ущерб к настоящему моменту уже составил 5,5 миллиардов юаней (825 миллионов долларов).





Два человека погибли в результате разгула стихии в городе Чжуншань в китайской провинции Гуандун.



