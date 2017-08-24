В Алматы определили места для жертвоприношения во время Курбан-айта
24 августа 2017, 08:41
Период празднования религиозного праздника Курбан-айт выпадает в этом году на 1 - 3 сентября.
В Алматы на период празднования Курбан айт определены места забоя жертвенного скота, сообщает управление сельского хозяйства и ветеринарии Алматы.
В период празднования религиозного праздника Курбан-айт с 1 по 3 сентября, забой сельскохозяйственных животных будет производиться по ниже перечисленным адресам:
Алатауский район: 1) мечеть «Бекет ата» (мкр. Шанырак-1, ул. Отемисулы, 18А), 2) мечеть «Әскер ата» (мкр. Айгерим-1, ул. Ленина, 18А), 3) мечеть «Мырзахмет» (мкр. Карасу, ул. Северное кольцо, 60), 4) мечеть «Алғабас» ( мкр. Алғабас, ул. Лермонтова, 2).
Ауэзовский район: 1) мечеть «Таугуль» (мкр. Таугуль-3, ул. Центральная, 9), 2) Благотворительная организация «Культурный центр «Сауран-ислам» (мкр. 2, д. 2А), 3) Благотворительная организация «Таугул» (мкр. Таугул-3, ул. Центральная, д. 1Б);
Бостандыкский район: 1) мечеть «Нур-мубарак» (пр. Аль Фараби, 73), 2) мечеть «Орбита» (мкр. Орбита-3, ул. Мустафина, 5Е).
Жетысуский район: 1) мечеть «Аль-Мадина» (мкр. Рабочий поселок, ул. Федорова, 12), 2) мечеть «Вайнах» ( ул. Айтыкова, 1 уг. пр. Рыскулова), 3) убойный пункт ТОО «Ic-commerse» (ул. Полежаева, 93А).
Медеуский район: 1) «Центральная мечеть г. Алматы» (ул. Пушкина, 16), 2) мечеть «Райымбек батыр» (мкр. Думан, ул. Хан тәңірі, 1), 3) мечеть «Умар ибн Аль Хаттаб» (мкр. Горный гигант, ул. Жукова, 36), 4) мечеть «Фатима» (ул. Добролюбова, 138), 5) мечеть «Аманкул ата» (мкр. Кок Тобе, ул. Азербаева, 1).
Наурызбайский район: 1) рынок «Таусамалы» (мкр. Таусамалы, ул. Кунаева, 2), 2) площадка возле комплекса «ДИ» (ул. Жандосова, 2).
Турксибский район: 1) мечеть «Ферали» (ул. Жарылгасова,79), 2) мечеть «Кайрат» (мкр. Кайрат, ул. Таттимбетова, 1/1).
Напомним, что 1 сентября - выходной день, так как первый день Курбан-айта по закону является выходным днём независимо от режимов работы и графиков сменности. Ранее мы сообщали, что выходными в РК в этом году будут: 30 августа - День Конституции, 1, 2, 3 сентября, а 31 августа будет рабочим днём.
Фото: gazeta.ru
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