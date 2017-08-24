Трамп недоволен санкциями против России

Президент США Дональд Трамп лично уговаривал главу комитета по международным делам Сената США Боба Коркера не принимать законопроект об антироссийских санкциях , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на Politico.





Глава Белого дома объяснял, что документ может «серьезно навредить его деятельности на посту президента», и «был очень расстроен после того, как Коркер ответил, что в любом случае обе палаты Конгресс проголосуют за санкции».





Обсуждал Трамп этот вопрос и с другими конгрессменами, в том числе Митчем Макконнеллом, но и в этом случае не добился понимания, пишет издание.





Впрочем, как отмечает Politico, вопрос антироссийских санкций — не единственная проблема во взаимоотношениях президента с соратниками по партии в Конгрессе. Другие спорные моменты — отношение парламентариев к программе Obamacare и к планам Трампа выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.





Представитель Белого дома Линдсей Уолтерс отказалась комментировать общение Трампа с членами Конгресса. Она подчеркнула, что президент намерен работать вместе с парламентариями в вопросах налогообложения, а также укрепления вооруженных сил.





Антироссийские санкции были приняты подавляющим большинством членов Конгресса. 2 августа документ подписал Трамп.



