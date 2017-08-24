Сбербанк выдал первый ипотечный кредит по программе «Нұрлы Жер» в Алматы

Благодаря программе «НұрлыЖер» ипотека стала более доступна и теперь большое количество казахстанских семей могут решить свой квартирный вопрос.

В Алматы первым клиентом, получившим ипотеку по программе «Нұрлы Жер» в Сбербанке стала Шолпан Шалгимбаева.





«Я долгое время копила на квартиру и вот,наконец, моя мечта сбылась. Когда узнала о программе «Нұрлы Жер», обращалась в разные банки, сравнивала условия. Я выбрала Сбербанк, потому что только здесь после окончания субсидирования ставки, процент по кредиту увеличится всего на 0,5%. Во-вторых переплата будет меньше, потому что процент начисляется только на остаток суммы», - говорит Шолпан Шалгимбаева.





Договор о субсидировании ипотечного кредита в рамках программы «Нұрлы Жер» между клиентом, Сбербанком и Казахстанской Ипотечной Компанией был подписан в торжественной обстановке в центральном офисе Алматинского филиала Сбербанка.





«Благодаря программе «НұрлыЖер» ипотека стала более доступна и теперь большое количество казахстанских семей могут решить свой квартирный вопрос. Мы же в свою очередь, предоставляем нашим клиентам уникальные условия в рамках данной программы и по истечении срока субсидирования они не почувствуют значительной кредитной нагрузки», - отметил Алексей Акимов, Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»





Условия ипотечного кредитования в рамках программы «Нұрлы жер» в Сбербанке:





- Целевое назначение – покупка первичного жилья;

- Первоначальный взнос – от 30% от стоимости жилья ;

- Максимальный срок субсидирования – 120 месяцев;

- Ставка вознаграждения до 120 месяцев - 10% годовых ;

- По истечению срока субсидирования, % ставка для заемщика будет составлять 10,5% годовых ;

- Досрочное погашение - без штрафных санкций ;

- Выдача кредита производится как с полным финансовым анализом, так и с упрощенным финансовым анализом.





Максимальная сумма займа:





Для жителей городов Астаны и Алматы – 20 миллионов тенге ;

Для жителей других городов – 15 миллионов тенге .







