Названа версия крушения самолета Як-12М в Алматинской области

По данным Департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК названа предварительная версия Комиссии по авиационному происшествию с самолетом Як-12М в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После окончания обработки ядохимикатами кукурузного поля, воздушное судно выполнило полет над населенным пунктом Шолакай, в момент выполнения левого разворота произошло затруднение в продольной управляемости самолета, вследствие которого самолет резко начал терять высоту и скорость полета. В результате снижения произошло столкновение самолета с земной поверхностью, - сообщили в МИР РК.

В ходе разрушения был разорван правый топливный бак, из-за соприкосновения с горячей частью самолета (двигатель) возникло возгорание, и пожар в передней части самолета. В ходе возникшего пожара передняя часть самолета с пилотской кабиной полностью сгорели, осталось только хвостовая часть фюзеляжа со стабилизатором и килем.

Пилот и служебный пассажир погибли.

Напомним, что 27 июля 2017 года, в 09 часов 05 мин местного времени, в районе села Шолакай Панфиловского района Алматинской области, после выполнения авиационно-химических работ, при выполнении левого разворота произошло авиационное происшествие самолетом Як-12М, регистрационный номер UP-LA127.

Полеты выполнялись в соответствии с договором с крестьянским хозяйством «Услуги по химической обработке авиацией против стеблевого мотылька». Полеты выполнялись по заявке и согласованию с местными органами ОВД.

Пилот, управлявший самолетом, имел допуск к управлению данным воздушным судном и на выполнение авиа-химических работ.

Опасные метеоявления в районе работ не наблюдались и не прогнозировались. На данном воздушном судне отсутствуют параметрические и звуковые самописцы.

С 21 августа 2017 года Комиссией проводятся встречи с экспертами Межгосударственного авиационного Комитета и представителями ЗАО «Шахтинский авиационно-ремонтный завод (Ростовская область, Россия) для определения и проведения исследования двигателя самолета Як-12М.

Для справки: двигатель самолета ремонтировался в 2012 году в вышеуказанном заводе, налет после последнего ремонта составил 397 часов 55 минут.