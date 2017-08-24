Посла России в Судане нашли мертвым в его доме

По неофициальной информации у него были проблемы со здоровьем.

Посол России в Судане обнаружен мертвым в своем доме в столице страны Хартуме , сообщает , сообщает РБК





Источник телеканала Al Arabiya утверждает, что тело Миргаяса Ширинского было обнаружено в бассейне. Собеседник Al Arabiya в полиции уточнил, что нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о насильственной версии смерти.





Информацию о смерти дипломата подтвердили РБК в Департаменте информации и печати МИД России.





«С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.





Собеседник RT в посольстве России в Хартуме рассказал о том, что причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. По его словам, после обнаружения тела Ширинского были немедленно вызваны врачи, которые уже не смогли ничего сделать.



