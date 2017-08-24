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Губернатор об ЭКСПО-2017: Об этом великом событии еще долго будут говорить

24 августа 2017, 09:50

В Астане гости посетили Национальный музей, театр «Астана Опера» и ледовый дворец «Барыс Арена».

Во вторник, 22 августа, в Актюбинскую область прибыли делегации Ульяновской и Оренбургской областей РФ. В первый день визита гости осмотрели ряд производственных предприятий, посетили Академию творчества, строящиеся Дворец единоборств и Дворец молодежи, передает информационный центр «Актобе акпарат».

Еще одна цель визита делегаций, возглавляемых губернатором Оренбургской области Юрием Бергом и заместителем председателя правительства Ульяновской области Дмитрием Богдановым, – посещение по приглашению акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, которое состоялось в среду, 23 августа.

Осмотр международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» делегации трех регионов начали с павильона Российской Федерации.



Далее гости осмотрели и архитектурный символ выставки, центральный элемент выставочного комплекса - национальный павильон «Нұр Әлем», где ознакомились с историей, культурой, традициями, достопримечательностями, а также последними достижениями Казахстана. Отметим, «Нұр Әлем» - это самое большое сферическое здание в мире диаметром 80 метров, высотой 100 метров.

Кроме того, главы делегаций провели встречу с председателем правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым и акимомАстаны Асетом Исекешевым.

В ходе встречи российские гости отметили, что поражены размахом и масштабностью «ЭКСПО-2017», выразив уверенность в том, что выставка станет мощным импульсом для дальнейшего развития Казахстана.

«Трудно даже оценить, настолько грандиозно, масштабно. Главное - это на будущее. Об этом великом событии еще долго будут говорить», - уверен Юрий Берг.

Он подчеркнул, что международная выставка уже сегодня способствует укреплению взаимодействия между регионами. В частности, в рамках межрегионального сотрудничества Актюбинской и Оренбургской областей на выставке «ЭКСПО-2017» побывали одаренные дети Оренбуржья.



Ознакомились гости и с национальным комплексом «Этноаул» - уникальным культурно-туристическим и имиджевым проектом «ЭКСПО-2017», раскинувшимся на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.

Подводя итоги поездки, Бердыбек Сапарбаевотметил традиционно дружеские отношения между нашими странами.

«Главы наших государств всегда подчеркивают, что Казахстан и Россия – это стратегические партнеры, которые должны друг друга поддерживать. Наши регионы намерены и дальше развивать сотрудничество по всему спектру взаимоотношений, в том числе в области экономики, культуры, спорта и образования. Поэтому мы специально пригласили на ЭКСПО российских коллег, чтобы продемонстрировать им передовые технологии. В будущем нашем сотрудничестве мыобязательно учтем те инновации, которые сегодня увидели», - сказал Б.Сапарбаев.

Также в Астане гости посетили Национальный музей, театр «Астана Опера» и ледовый дворец «Барыс Арена».



Напомним, международнуюспециализированную выставку ЭКСПО-2017 посетили более 80 тысяч актюбинцев.

Фото: Информационный центр «Актобе акпарат»


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