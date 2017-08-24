Мастер по маникюру определила у клиентки рак по ногтям
24 августа 2017, 09:19
Возникновение вертикальной темной полоски у светлокожих людей – тревожный симптом, который может свидетельствовать о развитии тяжелого недуга.
Мастер маникюра, увидев на ногте клиентки темную полоску, заподозрила у нее онкологическое заболевание. Женщина аккуратно посоветовала клиентке обратиться к врачу и пройти обследование, сообщает Дни.ру.
"Женщина зашла в мой кабинет и сразу же попросила накрасить ей ногти очень темным лаком, чтобы скрыть на ногте вертикальную полоску серого цвета. Я сразу же поняла в чем дело, но не стала ее пугать. Просто посоветовала обратиться к доктору", – рассказала мастер ногтевого сервиса.
Спустя какое-то время клиентка позвонила мастеру и сообщила, что у нее диагностировали рак. Точнее, агрессивную форму меланомы с метастазами в лимфатических узлах. Как рассказала женщина, ранее полосы на ногтях она объясняла недостатком кальция в организме и не тревожилась. Обращаться к врачам повода не видела.
Характерно, что вертикальные темные полосы на ногтях очень распространены среди темнокожих. Но в их случае такие линии признаком заболевания не являются. Возникновение же вертикальной темной полоски у светлокожих людей – тревожный симптом, который может свидетельствовать о развитии тяжелого недуга.
Фото: independent.co.uk
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