В Актобе три дня не будет горячей воды
24 августа 2017, 09:30
Это завершающий этап всех проведенных работ в летний период по подготовке к началу нового отопительного сезона.
В Актобе с 5 по 7 сентября отключат воду, сообщает "Диапазон".
"С 5 по 7 сентября будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, в связи с этим будет отключение горячей воды на 3 дня," - сообщили в пресс-службе АО "Трансэнерго".
Руководителей КСК, ПОК, кондоминиумов и прочих потребителей - на период проведения испытаний просят надежно закрыть запорную арматуру в тепловых узлах домов и зданий.
Также отмечается, что это завершающий этап всех проведенных работ в летний период по подготовке к началу нового отопительного сезона.
Фото: euroradio.com.
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