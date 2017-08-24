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В Актобе три дня не будет горячей воды

24 августа 2017, 09:30

Это завершающий этап всех проведенных работ в летний период по подготовке к началу нового отопительного сезона.

В Актобе с 5 по 7 сентября отключат воду, сообщает "Диапазон".

"С 5 по 7 сентября будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, в связи с этим будет отключение горячей воды на 3 дня," - сообщили в пресс-службе АО "Трансэнерго".

Руководителей КСК, ПОК, кондоминиумов и прочих потребителей - на период проведения испытаний просят надежно закрыть запорную арматуру в тепловых узлах домов и зданий.

Также отмечается, что это завершающий этап всех проведенных работ в летний период по подготовке к началу нового отопительного сезона.

Фото: euroradio.com.

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