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Приют для жертв бытового насилия открыли в Северном Казахстане

24 августа 2017, 09:37

Здесь предусмотрено питание, медицинские, социальные и юридические услуги. В центре также будет работать воспитатель и психолог.

В Северо-Казахстанской области начал работу центр временного пребывания и проживания при общественном объединении «Центр поддержки женщин», сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Условия проживания и другие вопросы, связанные с деятельностью приюта, представители общественного объединения обсудили с полицейскими.

Начальник местной полицейской службы полковник полиции Канат Айтбаев отметил, что создание приюта позволит максимально защитить и оказать содействие женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Именно к участковым инспекторам полиции обращаются жертвы семейно-бытовых конфликтов. С начала года в Петропавловске по административным правонарушениям установлено 57 особых требований к поведению правонарушителей. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений с начала года привлечен 451 гражданин, вынесено 512 защитных предписаний», - рассказали в пресс-службе.

В приют принимают людей на период от 2 часов до 6 месяцев. Здесь предусмотрено питание, медицинские, социальные и юридические услуги. В центре также будет работать воспитатель и психолог.

Женщины могут обратиться в любое время суток, как самостоятельно, так и через полицию. Не исключено их пребывание с детьми. Информация о местонахождении приюта является конфиденциальной.

Сейчас в нем находятся 11 женщин и детей.

Олеся Жуковень
Фото с сайта inform.kz

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