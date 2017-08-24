Приют для жертв бытового насилия открыли в Северном Казахстане

Здесь предусмотрено питание, медицинские, социальные и юридические услуги. В центре также будет работать воспитатель и психолог.

В Северо-Казахстанской области начал работу центр временного пребывания и проживания при общественном объединении «Центр поддержки женщин», сообщает корреспондент сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





Условия проживания и другие вопросы, связанные с деятельностью приюта, представители общественного объединения обсудили с полицейскими.





Начальник местной полицейской службы полковник полиции Канат Айтбаев отметил, что создание приюта позволит максимально защитить и оказать содействие женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.





«Именно к участковым инспекторам полиции обращаются жертвы семейно-бытовых конфликтов. С начала года в Петропавловске по административным правонарушениям установлено 57 особых требований к поведению правонарушителей. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений с начала года привлечен 451 гражданин, вынесено 512 защитных предписаний», - рассказали в пресс-службе.





В приют принимают людей на период от 2 часов до 6 месяцев. Здесь предусмотрено питание, медицинские, социальные и юридические услуги. В центре также будет работать воспитатель и психолог.





Женщины могут обратиться в любое время суток, как самостоятельно, так и через полицию. Не исключено их пребывание с детьми. Информация о местонахождении приюта является конфиденциальной.





Сейчас в нем находятся 11 женщин и детей.





Олеся Жуковень