В Сети обсуждают роскошное меховое пальто Дейнерис из последней серии «Игры престолов»
24 августа 2017, 10:07
Если вы были уверены, что меховая накидка Джона Сноу, сшитая из икеевского коврика, — самое интересное в саге, то, возможно, вы просто еще не посмотрели ее последнюю серию.
Один из самых популярных сериалов современности — «Игра престолов» — с недавних пор интересует своих фанатов не только внезапными сюжетными поворотами, но и, как ни странно, нарядами героев, сообщает Woman.ru.
Не успели пользователи Сети прийти в себя после новости о том, что черная накидка Джона Сноу была создана костюмерами «Игры престолов» из обычного коврика Ikea, как сериал преподнес своим поклонникам новый fashion-сюрприз. На этот раз объектом восторженных отзывов стало меховое пальто, которое примерила главная героиня саги Дейнерис Таргариен.
Роскошную серебристую модель с контрастной вставкой на спине костюмеры сериала создали для предпоследней серии 7-го сезона.
Интернет-пользователей восхитил не только дизайн самого пальто, но и то, как оно сидело на исполнительнице роли Дейнерис — Эмилии Кларк.
В социальных сетях поклонники сериала выразили благодарность костюмерам и в шутку предположили, что к созданию наряда мог приложить руку сам Карл Лагерфельд. Кто знает…
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