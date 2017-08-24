В Сети обсуждают роскошное меховое пальто Дейнерис из последней серии «Игры престолов»

Один из самых популярных сериалов современности — «Игра престолов» — с недавних пор интересует своих фанатов не только внезапными сюжетными поворотами, но и, как ни странно, нарядами героев,

Не успели пользователи Сети прийти в себя после новости о том, что черная накидка Джона Сноу была создана костюмерами «Игры престолов» из обычного коврика Ikea, как сериал преподнес своим поклонникам новый fashion-сюрприз. На этот раз объектом восторженных отзывов стало меховое пальто, которое примерила главная героиня саги Дейнерис Таргариен.









Роскошную серебристую модель с контрастной вставкой на спине костюмеры сериала создали для предпоследней серии 7-го сезона.









Интернет-пользователей восхитил не только дизайн самого пальто, но и то, как оно сидело на исполнительнице роли Дейнерис — Эмилии Кларк.





В социальных сетях поклонники сериала выразили благодарность костюмерам и в шутку предположили, что к созданию наряда мог приложить руку сам Карл Лагерфельд. Кто знает…



