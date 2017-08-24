Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Сети обсуждают роскошное меховое пальто Дейнерис из последней серии «Игры престолов»

24 августа 2017, 10:07

Если вы были уверены, что меховая накидка Джона Сноу, сшитая из икеевского коврика, — самое интересное в саге, то, возможно, вы просто еще не посмотрели ее последнюю серию.

Один из самых популярных сериалов современности — «Игра престолов» — с недавних пор интересует своих фанатов не только внезапными сюжетными поворотами, но и, как ни странно, нарядами героев, сообщает Woman.ru.

Не успели пользователи Сети прийти в себя после новости о том, что черная накидка Джона Сноу была создана костюмерами «Игры престолов» из обычного коврика Ikea, как сериал преподнес своим поклонникам новый fashion-сюрприз. На этот раз объектом восторженных отзывов стало меховое пальто, которое примерила главная героиня саги Дейнерис Таргариен.



Роскошную серебристую модель с контрастной вставкой на спине костюмеры сериала создали для предпоследней серии 7-го сезона.



Интернет-пользователей восхитил не только дизайн самого пальто, но и то, как оно сидело на исполнительнице роли Дейнерис — Эмилии Кларк.

В социальных сетях поклонники сериала выразили благодарность костюмерам и в шутку предположили, что к созданию наряда мог приложить руку сам Карл Лагерфельд. Кто знает…


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...