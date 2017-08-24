В Алматинской области в честь дня спорта прошёл товарищеский матч

Поблагодарив за оказываемую поддержку, начинающие футболисты подарили главе региона футбольную форму под номером 7.

На стадионе «Жетысу» в рамках Дня спорта состоялся товарищеский матч между воспитанниками футбольного центра «Жетысу» и основным составом одноименного футбольного клуба. За команду юных футболистов сыграл аким области Амандык Баталов, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.









Перед началом матча аким области А. Баталов поздравив участников мероприятия с Днем спорта, остановился на вопросах развития спортивной сферы.









- Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев говоря о развитии отечественного спорта всегда подчеркивает, что большое внимание важно уделять детскому спорту. В этом направлении принимаются эффективные меры государственной поддержки. Повсеместно создаются необходимые условия, чтобы юные спортсмены могли полноценно заниматься любимым видом спорта. Большое внимание уделяется футболу. Отрадно, что в нашей области любимой игрой миллионов людей всего мира увлечены более 111 тысяч человек. Среди них и юные футболисты. Уверен, что из них вырастут профессионалы высокого класса. Еще раз поздравляю всех с Днем спорта, желаю высоких спортивных побед и достижений. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! - сказал А.Баталов, вручив ребятам 200 футбольных мячей и комплекты формы.









От лица юных спортсменов выступил Багдаулет Амирсенов. Поблагодарив за оказываемую поддержку, начинающие футболисты подарили главе региона футбольную форму под номером 7.









Затем состоялся и сам матч. Игра доставила удовольствие как игрокам, так и болельщикам. Было много интересных моментов. Юные футболисты смогли показать то, чему они уже научились в футбольном центре. В итоге встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу команды воспитанников футбольного центра.









Стоит отметить, что перед началом матча глава региона А.Баталов ознакомился с качеством капитального ремонта здания общежития профессионального футбольного клуба «Жетысу».









Важно также сообщить, что в Алматинской области на данном этапе функционирует 22 стадиона и более 870 футбольных полей.





Фото: Пресс-служба акима Алматинской области







