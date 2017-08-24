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В ВКО инвалиды смогут внести свои предложения по улучшению условий их жизни

24 августа 2017, 10:15

Все идеи в дальнейшем будут адресованы местным исполнительным органам для рассмотрения.

Прокуратура ВКО предлагает инвалидам поделиться предложениями: как сделать города и райцентры области наиболее удобными для передвижения людей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Зачастую люди с ограниченными возможностями не могут нормально передвигаться, им сложно преодолевать трассы и переходы, посещать парки и определенные учреждения.

Чтобы упростить жизнь инвалидов, прокуратура предлагает рассказать об основных проблемах, с которыми они сталкиваются ежедневно при передвижении по городу или райцентру (неудобные остановки, переходы, отсутствие пандусов, сложные маршруты к госучреждениям, организациям и т.д.).

Свои предложения (с указанием конкретных мест, нуждающихся в благоустройстве для нужд людей с особыми потребностями) вы можете озвучить по телефону 8-7232-40-33-23, направить в виде сообщения на номер мобильного 8-708-440-33-23 или переслать в официальных аккаунтах прокуратуры ВКО в социальных сетях Facebook и ВКонтакте (группа «Прокуратура ВКО»).

После того, как надзорное ведомство проанализирует полученные данные, вся информация будет передана в акимат для дальнейшего рассмотрения предложений.
Прокуратура Восточно-Казахстанской области

Фото с сайта rusposobie.ru

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