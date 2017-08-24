В ВКО инвалиды смогут внести свои предложения по улучшению условий их жизни
24 августа 2017, 10:15
Все идеи в дальнейшем будут адресованы местным исполнительным органам для рассмотрения.
Прокуратура ВКО предлагает инвалидам поделиться предложениями: как сделать города и райцентры области наиболее удобными для передвижения людей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Зачастую люди с ограниченными возможностями не могут нормально передвигаться, им сложно преодолевать трассы и переходы, посещать парки и определенные учреждения.
Чтобы упростить жизнь инвалидов, прокуратура предлагает рассказать об основных проблемах, с которыми они сталкиваются ежедневно при передвижении по городу или райцентру (неудобные остановки, переходы, отсутствие пандусов, сложные маршруты к госучреждениям, организациям и т.д.).
Свои предложения (с указанием конкретных мест, нуждающихся в благоустройстве для нужд людей с особыми потребностями) вы можете озвучить по телефону 8-7232-40-33-23, направить в виде сообщения на номер мобильного 8-708-440-33-23 или переслать в официальных аккаунтах прокуратуры ВКО в социальных сетях Facebook и ВКонтакте (группа «Прокуратура ВКО»).
После того, как надзорное ведомство проанализирует полученные данные, вся информация будет передана в акимат для дальнейшего рассмотрения предложений.
Прокуратура Восточно-Казахстанской области
Фото с сайта rusposobie.ru
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