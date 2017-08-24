Принцип состязательности сторон

уголовного процесса в Великобритании

Балгуль Раисова,

Член Высшего Судебного Совета Республики Казахстан,

представитель адвокатуры

В рамках визита казахстанской делегации в Великобританию был изучен опыт по актуальным вопросам совершенствования роли адвокатов в обеспечении прав граждан в уголовном процессе и повышения его состязательности. Принцип состязательности сторон в понимании юристов англо-саксонской системы права носит совершенно иной смысл, чем в понимании юристов стран постсоветского пространства. Состязательность в англо-саксонской системе права подразумевает равноценный обмен информацией касательно доказательств по факту подозрения (обвинения) между стороной обвинения и стороной защиты на обязательной основе, а также добросовестное отношение к достоверности передаваемых сведений.

Изучив юридическую практику Великобритании можно сделать вывод о том, что к казахстанской системе уголовного процесса применимо внедрение некоторых аспектов, например, таких как: состязательность и равноправие сторон, включающих в себя процедуру раскрытия и обмена информации между стороной обвинения и защиты, тем самым повысив роль адвоката, как профессионального защитника в уголовном процессе. Внедрение данных институтов позволило бы для населения Казахстана сделать уголовный процесс более прозрачным, а защиту, в лице адвокатов, более эффективной и значимой.

Итак, кратко о роли адвокатов в системе уголовного процесса в Великобритании. Понятие «адвокат» в классическом понимании данного термина в английском праве ассоциируется с термином «барристер» (выступающий в суде). Но деятельность барристера невозможна без другого юриста - «солиситора». Барристер - это тот, кто представляет интересы стороны в суде, или лицо, которое удостоено чести разговаривать с судом (с судьей). Солиситор - юрист, который готовит весь материал для выступления барристера в суде, изучает материалы дела, делает запросы и собирает все сведения или доказательства по делу; выступать в суде (разговаривать с судьей) он не имеет право. Интересно, что прокурор также не имеет право выступать в суде (разговаривать с судьей), интересы прокурора в суде представляет барристер.

Барристеры и солиситоры

В Ассоциации барристеров Англии и Уэльса была презентована действующая в Великобритании юридическая система оказания юридической помощи в лице барристеров и солиситоров. Солиситоры готовят полностью материалы для ведения уголовных и гражданских дел в суде, барристеры выступают в судебных инстанциях в качестве адвокатов, как на стороне защиты, так и на стороне обвинения. Уникальность системы состоит в том, что барристер как независимый консультант приглашается стороной обвинения (прокуратурой) и нанимается государством для поддержания обвинения в суде. В таких случаях государство оплачивает работу барристеров на стороне обвинения по каждому делу отдельно. При этом, барристер не может отказаться от участия на стороне обвинения в суде. Для прокуратуры консультация барристера является определенным фильтром для принятия решения. Таким образом, барристеры (адвокаты) Великобритании не противопоставляют себя стороне обвинения, а напротив, рассматриваются прокуратурой как лучшие специалисты (эксперты), с помощью которых суд, выносит объективное постановление (приговор, решение), так как обладают достаточной компетентностью, высоким профессионализмом, независимостью суждений, безупречной репутацией и честностью перед судом. Большое значение уделяется профессиональной этике, то есть допустимостью и недопустимостью поведения и совершения определенных действий. В суде барристеры обязаны содействовать правосудию, называя себя офицерами правосудия, так например, адвокат обязан раскрыть перед судом все доказательства по делу, собранные солиситором (стороной защиты) в интересах своего подзащитного (подозреваемого или обвиняемого), то есть сокрытие каких-либо фактов, недостоверность сведений или документов считается недопустимым и влечет за собой исключение из адвокатского сообщества. При этом барристер может быть не согласен с позицией солиситора, который готовил документы для суда, а может проявить собственную принципиальную и независимую позицию перед судом. Если иск (или обвинение) несостоятелен, барристер обязан отказаться от представительства в суде, так как всегда должен соблюдать справедливость юстиции. Существует независимое мнение барристеров, что нельзя лгать за клиента, представляя его интересы в суде, так как справедливость в суде важнее. Репутация барристера и солиситора расценивается как самое дорогое, что есть у английских юристов. Прозрачность процессов правосудия оценивается высокой степенью доверия к нему со стороны населения страны.

Независимость адвокатов поддерживается верховенством права и высокими профессиональными стандартами. Для подготовки, обучения и повышения квалификации адвокатов существуют тренинг-кампусы, адвокатские школы, где каждый адвокат обязан пройти ежегодно определённое количество часов обучения, которые складываются в определенные баллы, необходимые для членства в Ассоциации адвокатов Англии и Уэльса. Существует тщательный процесс профессионального отбора в адвокатское сообщество: из 500 обучающихся человек в течение 1 года остаются только 5-6 человек (pupilage), потому что большинство судей назначаются из числа барристеров (адвокатов). Дисциплинарная система для адвокатского сообщества представляет собой трибунал, который может проверить законность и компетентность действий юриста. Упор делается на изначальное обучение этике, исключением являются редчайшие случаи, когда применяются меры дисциплинарного воздействия; за последние десятилетия это было несколько случаев. Существует должность омбудсмена, который регулирует спорные вопросы внутри адвокатского сообщества. Были случаи предъявления исков за халатное отношение барристеров к своей работе. Ранее у барристеров был иммунитет, в соответствии с которым невозможно была подать такой иск, в настоящий момент он отменен. Для таких случаев ответственность барристеров застрахована.

Адвокаты принимают активное участие в разработке национального законодательства, проводят на постоянной основе правовые экспертизы для Правительства и Парламента Великобритании по законопроектам на общественных началах безвозмездно (бесплатно).

Некоторые барристеры из числа лучших периодически работают «временными судьями»: определенное количество недель в году, помогая тем самым судьям, и снижая нагрузку на основной состав суда. Нельзя быть одновременно солиситором и барристером. Необходимо определиться к какому сословию будет относиться юрист. Адвокатская деятельность осуществляется в свободной конкурентной среде по высоким профессиональным стандартам.

Досудебное расследование

Эффективное взаимодействие в отправлении правосудия обеспечивается уникальной системой досудебного расследования, когда сторона защиты может проводить своё собственное независимое расследование. Интерес представляет институт «раскрытия данных» или обмена информации между стороной обвинения и стороной защиты. Органы следствия ведут собственное расследование, параллельно с ним, защита проводит своё независимое. При принятии решения о предъявлении обвинения и направления дела в судебные инстанции непосредственно для рассмотрения по существу стороны (обвинение и защита) обязаны раскрыть друг другу полностью информацию. При этом барристеры обязаны раскрывать свои доказательства (информацию, полученную в ходе своего независимого расследования) полностью и добросовестно, не отождествляя себя с позицией подзащитного (подозреваемого или обвиняемого). Сокрытие информации перед судом со стороны барристера недопустимо.

Письменное обвинение в отношении лица направляется ему по почте, то есть, нет необходимости являться лично. Обвинения составляются обвинителями (полицией, Бюро расследований, налоговым инспектором, прокурором, транспортным управлением). Папка с документами барристеру поступает за 1-2 дня (но не ранее чем за 3 дня) до выступления в суде. Несмотря на такой маленький срок для ознакомления дела, барристеры виртуозно справляются с осуществлением представительства в суде, так как солиситор готовит самый важный материал для него достаточно скрупулезно и ответственно. Продлевать данный срок невозможно, а в случае, если барристер занят в другом деле или болен, суд предлагает стороне заменить его на другого барристера, либо адвокатская контора проявляет инициативу и направляет другого адвоката в суд.

Судебной реформой последних лет считается переход на цифровую систему. Доступ к оригиналам документов есть только у судьи, а для сторон, как для обвинения, так и для стороны защиты, направляются только копии. Защита проводит раскрытие данных после получения материалов у обвинителя в цифровом варианте, то есть в течение нескольких дней после ознакомления с материалами уголовного дела, адвокат должен раскрыть свои доказательства и также направить их в цифровом варианте стороне обвинения.

Прокуратура всегда обязана проверить алиби, указанное стороной защиты для принятия верного решения. В случае, если есть алиби, уголовное преследование прекращается прокурором.

Не подлежат открытию специальная или «чувствительная» информация, которая может скомпрометировать источник (или информатора), данное решение принимает исключительно судья. Преследование прекращается всегда, в случае, если может быть раскрыт источник информации. Нелегитимные доказательства могут быть исключены из расследования. Не оглашаются результаты тайных (скрытых) операций.

Если прокурор отказывается от обвинения, то судья не может давать ему указания продолжить расследование.

Свидетели

В рамках перехода на цифровое правосудие созданы центры по безопасности для свидетелей и жертв преступлений, которые могут давать пояснения судье по видеосвязи вне здания суда (в другом помещении или другом населенном пункте) для улучшения доверия и прозрачности процесса. Такая мера безопасности для свидетелей, как видеосвязь, является одним из элементов безопасности и экономии затрат по охране выше указанных лиц, а также их финансовых затрат за проезд к месту нахождения суда. Служба защиты свидетелей находится в ведении Министерства юстиции. При ведении допроса свидетеля в онлайн-режиме, судья должен видеть свидетеля беспрерывно, постоянно и никто не должен ему подсказывать, что говорить. Именно в центрах свидетелей и жертв достигаются необходимые условия не только безопасности, но и возможного влияния или оказания давления на указанных лиц. Одним из уникальных инструментов барристеров является искусство перекрестного допроса, который позволяет достичь истины в суде.

Кабинет юриста (адвоката)

В целях оптимизации деятельности судов создано цифровое приложении «Кабинет юриста (адвоката)», который представляет собой листинг или график слушания дел, который автоматически подается в залы суда. Барристеры считают, что они кооперируются тем самым с судьями для осуществления правосудия, так как, если барристер занят по другому делу, материалы могут передать и поручить ведение дела другому барристеру, который в настоящий момент свободен. На подготовку к слушанию барристеру предоставляется три дня, материал полностью готовит солиситор, который присутствует в зале и помогает барристеру. В случае, если барристер выступает на стороне обвинения, то прокурор, предъявивший обвинение присутствует в зале судебного заседания и помогает барристеру ориентироваться в материалах дела, но не имеет право выступать в суде. Данный институт историческими корнями уходит в судебную систему прошлых веков, когда судьи общались только с присяжными поверенными, но не со стряпчими.

В настоящий момент в приоритете развитие виртуального правосудия посредством онлайн-связи. Виртуальный суд применяется по делам по преступлениям небольшой тяжести.

Кроме того, суды не передают адвокатам никакие документы (или их копии), предполагается, что это делается на досудебной стадии расследования в цифровом варианте через Национальное агентство обвинений и Министерство юстиции.

Наибольший интерес из изученного опыта Великобритании представляет институт состязательности и равноправия сторон, включающий в себя процедуру раскрытия доказательств и обмена информацией со стороны обвинения и со стороны защиты. В связи с чем, полагаю возможным внести предложения по реформированию уголовного процесса в Казахстане по следующим положениям:

ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И РАВНОПРАВИЯ СТОРОН

Принцип состязательности должен быть обеспечен уравниванием прав сторон. Защитник должен обладать правом требовать представления и исследования в суде собственных доказательств, то есть все полученные им законным способом доказательства по делу должны быть направлены органу, ведущему следствие, после предъявления обвинительного акта и приобщены к материалам уголовного дела в полном объеме. Оценку данным доказательствам может давать только суд. Органы, ведущие досудебное расследование не должны давать правовую оценку доказательствам, добытым стороной защиты. Необходимо установить право проведения по делу защитником собственного независимого расследования, назначения альтернативных экспертиз, право требования через суд обыска и выемки, осмотра места происшествия, проведения следственного эксперимента. В настоящий момент право адвоката по сбору доказательств по уголовному делу носит декларативный характер, так как орган, осуществляющий уголовное преследование может отклонить ходатайство адвоката на проведение того или иного следственного действия, либо отклонить заявление ( и ходатайство) о приобщении доказательства (в том числе, документов, актов экспертных заключений и т.д.) к материалам уголовного дела.

Необходимо закрепить право подозреваемого (обвиняемого) за собственный счет, самостоятельно или с помощью адвоката, осуществлять сбор доказательств. При этом все добытые таким образом доказательства должны иметь равную юридическую силу с доказательствами обвинения, то есть быть приобщены к материалам проверки и следствия, и в дальнейшем, направлены в суд. Оценка доказательств должна осуществляться только судом.

Важно также определить какой перечень сбора доказательств может быть осуществлен защитником (адвокатом) самостоятельно, а какой в случае невозможности сбора - по ходатайству адвоката на основании определения суда по месту производства расследования. Установить норму, обязывающую судью принять все меры к тому, чтобы стороне обвинения не стало известно о сборе доказательств стороной защиты до момента обмена информацией.

ПРАВО ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) НА СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

Для реализации в полной мере принципа состязательности сторон нужно дополнить нормы статей относительно прав подозреваемого (обвиняемого) относительно прав и обязанностей по сбору, приобщению и использованию доказательств, включая обязательный обмен информацией со стороной обвинения. Принцип состязательности и равноправия сторон предполагает, что сбор доказательств осуществляется стороной защиты в интересах подозреваемого (обвиняемого) лица, в связи с чем, необходимо законодательно закрепить право подозреваемого (обвиняемого) на сбор доказательств с конкретными правами и обязанностями, а также, при каких условиях и каким образом будут данные доказательства приобщаться к материалам уголовного расследования. Гарантом равноправия сторон должно быть условие обязательного приобщения к материалам расследования всех собранных доказательств стороной защиты в интересах подозреваемого (обвиняемого) лица. Что существенно оптимизирует работу органов досудебного расследования и судебной инстанции, исключив обязанность реагирования на ходатайство со стороны защиты о возможности приобщения (допустимости и недопустимости) доказательств по делу. Таким образом, правовая оценка доказательствам защиты должна быть дана только в суде.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АДВОКАТА ОБВИНЯЕМОГО.

Введение института состязательности сторон, включающий в себя главный компонент: раскрытие (обмен) информацией между обвинением и защитой предусматривает определённый объем прав и специфических обязанностей со стороны адвоката. В связи с чем, необходимо дополнить права и обязанности адвоката как защитника по делу не только в Уголовно - процессуальный Кодекс Республики Казахстан, а включая и Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности».

Предложенную Верховным Судом цифровую систему «Адвокатский кабинет», когда судье виден график участия в делах адвокатом в суде, необходимо доработать на предмет участия адвоката в следственных действиях на стадии досудебного следствия. Система «Е-адвокатура» в настоящий момент не доработана, в связи с чем, возможно, использовать ресурс Государственной корпорации «Правительство для граждан», синхронизируя все процессы в цифровом формате, начиная с ЕРДР - оповещения прокурора - оповещение юридической консультации по месту проведения следственных действий, используя общий портал в последующем для обмена информацией при её раскрытии между обвинением и защитой с определенным видом (кодом) доступа.

Генеральная прокуратура официально заявила о том, что с 1 июля 2018 года в Казахстане все уголовные дела будут в цифровом формате, а пилотные проекты по стране стартовали уже 15 августа 2017 года. В связи с чем, назрела необходимость создания единого цифрового портала «Е-адвокатура», которая и будет синхронизирована с официальными порталами всех правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры, в том числе и для обмена информацией по уголовному делу. Данные мероприятия могли бы быть реализованы в рамках проекта «Цифровой Казахстан», недавно презентованного в Правительстве.

ПРАВО АДВОКАТА НА ИНИЦИИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В настоящий момент орган, ведущий уголовный процесс, вправе мотивированным постановлением исключить акт судебной экспертизы, инициированный на договорной основе адвокатом. Для реализации принципа состязательности сторон и повышения роли адвоката необходимо исключить данную норму. Таким образом, исключить возможность органа, осуществляющего уголовное преследование вмешиваться в процесс проведения экспертизы на основании адвокатского запроса (см. статью 272 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан). Также необходимо предусмотреть тайну проведения альтернативных экспертиз в рамках сбора доказательств стороной защиты, до момента раскрытия (обмена) информации сторонами. Результаты альтернативных экспертиз должны быть приобщены к материалам дела в обязательном порядке на стадии обмена информации и рассматриваться в совокупности всех доказательств только судом.

ПРАВО СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ ПОЛУЧАТЬ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ДЕЛА.

Принцип «раскрытия информации» подразумевает полный доступ ко всем документам уголовного преследования. Потому нужно установить норму, обязывающую обвинение вручить стороне защиты полный перечень документов из материалов уголовного дела. В свою очередь, необходимо дополнить Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» нормами, в соответствии с которыми адвокат, осуществляющий защиту по уголовному делу, обязан в процедуре раскрытия информации произвести добросовестный обмен всей известной ему информации; а также дополнить правами и обязанностями адвоката по проведению собственного расследования и сбору доказательств (их допустимости), профессиональными этическими нормами поведения и действий адвоката в ходе получения доказательств в интересах защиты (начиная с момента заключения договора об оказании юридической помощи до вынесения судебных актов), пределы дисциплинарной ответственности адвоката за недобросовестное использование полученных материалов в результате проведения собственного расследования.

Таким образом, из юридической практики Великобритании применительно к казахстанской системе уголовного процесса необходимо внедрение процедуры раскрытия и обмена информации между стороной обвинения и защиты, так как данная мера реализует принцип состязательности сторон в полной мере на уровне международных стандартов защиты прав человека.