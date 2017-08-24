О согласованной политике по различным направлениям евразийской интеграции говорили на Совете ЕЭК в Кыргызстане

20 вопросов обсудили члены Совета ЕЭК на заседании 22 августа в Чолпан-Ате (Кыргызская Республика). Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, «в повестку вошло много концептуальных тем, которые вызвали активную дискуссию в рамках заседания Совета». Тигран Саркисян выделил ряд тем, связанных с внешнеэкономическим сотрудничеством: «Мы обсудили с членами Совета наши позиции по внешнему треку. В частности, о том, как идет переговорный процесс по Сингапуру. Также мы приняли решение продолжить работу с нашими коллегами из Кореи в формате, который предусмотрен меморандумом о сотрудничестве. Еще одним важным вектором для нас является заключение договора о зоне свободной торговли с Израилем. Мы договорились, как ускорить работу в этом направлении». Важность международного вектора в деятельности Комиссии отметил и Председатель Совета ЕЭК, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов.

Среди тем, обсуждавшихся на заседании Совета ЕЭК и связанных с углублением интеграционных процессов, особое значение, по мнению Председателя Коллегии ЕЭК, имеют вопросы маркировки и прослеживаемости. «Для нас важно, чтобы была согласованная политика по максимально широкому спектру товаров. Необходимо глубокое понимание, где и на какой технологической платформе мы будем проводить маркировку, как обеспечить совместимость систем стран ЕАЭС, их интероперабельность. Необходимо, чтобы не возникало ограничений для передачи данных, чтобы введение системы маркировки не становилось новым барьером для добросовестного бизнеса», - считает Тигран Саркисян.

Совет ЕЭК поручил правительствам государств-членов Союза завершить до 30 сентября 2017 года проведение внутригосударственного согласования (ВГС) проекта Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС. По итогам согласований ЕЭК доработает проект Соглашения и вновь представит документ на рассмотрение Совета Комиссии. Далее он будет направлен в страны ЕАЭС для одобрения национальными правительствами.

Документ обеспечит поддержку добросовестных производителей на территории стран ЕАЭС.

Предусматривается введение в странах Союза маркировки товаров унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации. Полномочия по реализации единой системы маркировки товаров в Союзе будут распределяться между Комиссией и государствами-членами.

На Совете ЕЭК принято решение временно снизить таможенную пошлину на поливинилхлорид и акриловые полимеры (позиции 3904 22 000 0 и 3906 90 900 8 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), используемые в качестве сырья для производства обоев с 6,5% до 0% сроком на один год. Для получения права на использование нулевой пошлины необходимо будет подтвердить назначение товара, так как поливинилхлорид и акриловые полимеры, используемые в обойном производстве, по физическим и химическим свойствам не отличаются от аналогичных товаров, предназначенных для иных целей.

В 2016 году объем импорта поливинилхлорида в страны ЕАЭС составил 31,2 тыс. т (что на 10% меньше аналогичного показателя 2015 года - 34,8 тыс. т) общей стоимостью 49,8 млн долл. США. Основной импортер в странах ЕАЭС - Российская Федерация (порядка 75% общих поставок).

Поставки в ЕАЭС акриловых полимеров в 2016 году в количественном выражении выросли по сравнению с 2015 годом на 6% (с 169,5 тыс. т до 179,9 тыс. т), в стоимостном - уменьшились на 5% (с 327,7 млн долл. США до 312,3 млн долл. США).

Обнуление ввозной ставки позволит производителям обоев из стран ЕАЭС повысить конкурентоспособность своей продукции и снизить затраты.

На Совете ЕЭК принято решение выделить в отдельную позицию нити из анидов линейной плотности не менее 900 дтекс (5402 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и установить ставку ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в размере 0% от таможенной стоимости. Мера будет действовать до 31 июля 2019 года. На сегодня ставка составляет 5%.

Анидные нити используются для производства высокопрочных анидных кордных тканей, которые применяются для армирования автомобильных и авиационных шин, конвейерных лент и резинотехнических изделий. Обнуление пошлины позволит производителям кордных и технических тканей, а также предприятиям химической и шинной промышленности снизить себестоимость конечной продукции и повысить ее конкурентоспособность.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом объем импорта товаров позиции 5402 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в Союз из стран дальнего зарубежья в количественном выражении увеличился в 1,8 раза (с 2,8 тыс. т до 4,9 тыс. т), в стоимостном - в 1,7 раза (с 9,9 млн долл. США до 16,9 млн долл. США).

Около 85% объема импорта приходится на Республику Беларусь. Среди основных стран-поставщиков - Китай (65% экспорта), Словакия (20%) и Германия (8%).

На Совете ЕЭК утверждено Положение о Международном форуме «Антиконтрафакт». В документе зафиксированы цели, задачи, порядок организации и проведения форума, а также вопросы его финансирования. Среди основных целей форума - разработка скоординированных подходов и предложений государств-членов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности и формированию цивилизованного рынка товаров и услуг. Объединение усилий представителей власти и бизнеса, правообладателей и производителей, общественности позволит повысить эффективность борьбы с производством и распространением контрафактной продукции. Особое внимание будет уделяться вопросам таможенного, технического регулирования и сертификации, формирования кадрового потенциала, гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере незаконного оборота промышленной продукции, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, потребительского рынка.

Форум пройдет 14-16 сентября в Бишкеке (Кыргызстан): в соответствии с решением Евразийского межправительственного совета он проводится на территории той страны, которая в данный момент председательствует в ЕАЭС.

Члены Совета ЕЭК также согласовали место проведения выставочного форума «Евразийская неделя» в 2018-2020 годах. В 2018 году он пройдет в Армении, в 2019 году - в Кыргызстане, в 2020 году - в Беларуси.

«Евразийская неделя» - ежегодный выставочный форум, который проводят страны ЕАЭС и Евразийская экономическая комиссия. В его рамках обсуждаются наиболее значимые вопросы развития евразийской интеграции, оцениваются глобальные вызовы и стратегические приоритеты ЕАЭС, формируются позиции участников интеграционных процессов по ключевым направлениям деятельности Союза.

В 2017 году форум пройдет в Казахстане с 24 по 26 августа в рамках «Экспо-2017».