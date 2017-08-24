В Талдыкоргане действует проектный офис по реализации программы «Рухани жаңғыру»

Аким Алматинской области Амандык Баталов провел собрание, где рассматривались направления, обсужденные на совещании под председательством Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





На совещании, в котором приняли участие акимы районов и городов области, руководители областных управлений и департаментов, Амандык Баталов дал ряд поручений:





- Подведены итоги социально-экономического развития за 7 месяцев текущего года. Перед нами стоит ряд важных задач. Работу необходимо усилить по всем направлениям. Под особым контролем Главы государства находится реализация государственных программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер». Активизироваться надо и в вопросах применения механизмов ГЧП, в особенности в сфере здравоохранения. На особом счету привлечение инвестиций. Поэтому акимам районов и городов, руководителям управлений и департаментов нужно более ответственно подходить к исполнению всех этих поручений. Напоминаю, что все отмеченные направления являются наглядным показателем работы каждого из вас, - подчеркнул аким области.





Особое внимание в ходе совещания глава региона уделил вопросу реализации программы «Рухани жаңғыру».

- Необходимо усилить работу, проводимую в области по реализации программы «Рухани жаңғыру». У нас много возможностей, но надо быть активней. Пока мало конкретики. Поэтом принимайте меры, - сказал Амандык Баталов, обращаясь к руководителю управления внутренней политики и курирующему эту область заму. При этом глава региона отметил, что нужно также активизировать работу специально открытого в Талдыкоргане областного проектного офиса по реализации программы «Рухани жаңғыру».





Фото: Пресс-служба акима Алматинской области



