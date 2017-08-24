В Китае шум туристов может нарушить работу установки по поиску инопланетян

Как пишет издание South China Morning Post, тарелку-радиотелескоп FAST, который на данный момент является крупнейшим в мире телескопом в своем классе, за первые 6 месяцев 2017 года посетили более 4 миллионов туристов, это достаточно много по оценкам специалистов, и создаваемый посетителями шум может сказаться на точности получаемых данных.

Он был построен для того, чтобы помочь ученым лучше понять Вселенную, но прежде всего обнаружить и зафиксировать пульсары и межзвездные сигналы внеземных источников. Такие цели требуют, чтобы тарелка-радиотелескоп находилась в тихом изолированном месте, однако число туристов, которых привлек научный объект, постепенно изменяет окружающую его среду не в лучшую сторону.





По информации властей уезда, до конца этого года телескоп могут посетить около 10 миллионов туристов, почти столько же, сколько посещают Великую Китайскую стену.



