Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана не признал себя виновным в суде в США
24 августа 2017, 10:52
Карим Баратов был арестован по ордеру властей США в Торонто.
Обвиняемый во взломе Yahoo канадский гражданин, выходец из Казахстана Карим Баратов предстал перед судом в Сан-Франциско. Об этом сообщает агентство Bloomberg из зала суда, передает РИА Новости.
Баратов заявил о своей невиновности и согласился на задержание до процесса, поскольку суд отказал ему в выходе под залог.
Ранее обвиняемый сам согласился на экстрадицию из Канады, заявив, что хочет, чтобы его дело продвигалось вперед. Канадский судья при этом предупредил сторону защиты, что Баратов может столкнуться с новыми обвинениями со стороны США после того, как согласился предстать перед американским судом.
Баратов был арестован по ордеру властей США в Торонто. По данным минюста США, уроженец Казахстана Баратов является обладателем канадского паспорта. МИД Казахстана заявил, что Баратов не имеет гражданства этой страны.
Сторона обвинения считает, что Баратов и другой обвиняемый, хакер Алексей Белан получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России через взлом сетей компаний, предоставляющих сервисы электронной почты, в том числе Yahoo. Прокуроры в США утверждают, что это могло быть сделано от имени российского правительства. Атакам подверглись дипломаты, члены правительств обеих стран, коммерческие компании и журналисты.
Фото: istory.kz.
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