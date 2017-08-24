«Астана» стала четвертой командой в 21 веке, забивавшей «Селтику» четыре мяча в ЛЧ

Шотландский «Селтик» проиграл «Астане» со счетом 3:4 в ответном матче отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz





Отметим, что за последние семнадцать лет «Селтик» пропускал четыре и более мячей в Лиге Чемпионов лишь пять раз: дважды — от испанской «Барселоны» (0:7, 1:6) и по разу от польской «Легии» (1:4) и словацкой «Петржалки» (0:5). Матч с «Астаной» стал пятым в этом списке.





Несмотря на поражение, шотландцы сумели пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов (дома они победили 5:0). «Астана» же продолжит борьбу в группе Лиги Европы.



