«Астана» стала четвертой командой в 21 веке, забивавшей «Селтику» четыре мяча в ЛЧ
24 августа 2017, 10:55
«Селтик» проиграл «Астане» со счетом 3:4
Шотландский «Селтик» проиграл «Астане» со счетом 3:4 в ответном матче отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
Отметим, что за последние семнадцать лет «Селтик» пропускал четыре и более мячей в Лиге Чемпионов лишь пять раз: дважды — от испанской «Барселоны» (0:7, 1:6) и по разу от польской «Легии» (1:4) и словацкой «Петржалки» (0:5). Матч с «Астаной» стал пятым в этом списке.
Несмотря на поражение, шотландцы сумели пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов (дома они победили 5:0). «Астана» же продолжит борьбу в группе Лиги Европы.
Фото ФК "Астана"
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