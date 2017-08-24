Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 330,85 (-2,47), CNYKZT_TOD = 49,6500 (-0,3350)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 27 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 330,85 тенге за доллар (-2,47 тенге), объем торгов - 190 850 тыс. USD (+153 950 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 49,6500 тенге за юань (-0,3350 тенге), объем торгов - 800 тыс. юаней (+600 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.