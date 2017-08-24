В эфире Первого канала Евразия певец Абай Бегей впервые рассказал о трагедии в семье

Если вы не знакомы с творчеством этого неординарного человека – смотрите ближайшие выпуски шоу «Добрый вечер, Казахстан!» на Первом канале Евразия по субботам в 19.45.

Ток-шоу «Калаулым», выходящее в прямой эфир на Первом канале Евразия ежедневно в 12 часов дня, обретает все большую популярность. Здесь - настоящие человеческие эмоции, жизненные истории, придумать которые не сможет и самый талантливый сценарист. Ведь сценаристом на реалити выступает сама жизнь.





Гость студии «Калаулым» - певец Абай Бегей, в прямом эфире Первого канала Евразия поделился трагичной историей своей семьи. Два года назад ушла из жизни его супруга Жанат. Без матери остались четверо маленьких детей. Рассказать казахстанцам, как он пережил несчастье и как справился с испытаниями судьбы, Абай Бегей решился впервые.









«В 2014-м году ушла из жизни мама, в 2015-м я потерял свою супругу. Для меня эти два страшных события стали самыми тяжелыми ударами судьбы. Не хочу заявлять на весь белый свет, что мне горько, я страдаю, но скажу одно, я никому не желаю такой участи. Сейчас я живу по велению Аллаха, если случилось, значит так было суждено и я несу свой крест. Конечно, одному воспитывать детей нелегко, нередко выручает теща, сейчас она мне помогает ухаживать за малышами. Люди часто задают мне вопрос – «Почему не поженитесь снова?», - я отвечаю – родную мать детям никто не заменит, а потому я не хочу ранить их сердца. Пока дети маленькие, я об этом даже и думать не думаю, ведь как я буду смотреть им в глаза если приведу в дом другую маму. Мне сложно в этом плане сейчас, а на будущее я загадывать не буду. Ведь никто не знает что нас ждет впереди», - делится певец.









Абай Бегей, говорит, что решился поделиться своей историей в эфире Первого в Казахстане, чтобы обратиться к многотысячной аудитории. К тем, кто тоже столкнулся с суровыми жизненными испытаниями.





«Я хочу пожелать вам только терпения, смиренности, силы выдержать это. Ведь когда судьба посылает нам испытания - мы должны достойно пройти через них. Хочу дать совет: в беде не нужно пить – это не выход. И конечно, нельзя бросать на произвол судьбы своих детей. Нужно вырастить их, поставить на ноги, устроить их судьбу. А уже после, когда они повзрослеют, задумываться о том, чтобы сделать вторую попытку построить личное счастье снова».





Если вы не знакомы с творчеством этого неординарного человека – смотрите ближайшие выпуски шоу «Добрый вечер, Казахстан!» на Первом канале Евразия по субботам в 19.45.











