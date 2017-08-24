Кейт Миддлтон экстренно увезли в больницу

Почти месяц супруга принца Уильяма не появляется на публике,

Слухи ходят самые разные, но по данным австралийского онлайн-издания Women’s Day, Кэтрин находится в больнице.





Но что конкретно привело герцогиню на больничную койку? У многих появились подозрения, что Кейт ждет третьего ребенка. А во время двух предыдущих беременностей у герцогини был настолько сильный токсикоз, что ей приходилось обращаться за помощью к медикам.





Хорошо, если все дело в этом. Но ведь есть подозрение, что Кейт госпитализирована из-за булимии – опасного пищевого расстройства, при котором человек изнуряет себя диетами и боится поправиться. Дело в том, что герцогиню часто фотографируют с лентами пластыря на руках. Когда их нет, то можно разглядеть у Кейт шрамы. А достаточно распространенным симптомом булимии является так называемый признак Рассела – ранки и мозоли на пальцах, которые возникают вследствие того, что больные, постоянно вызывая у себя рвоту, травмируются о зубы. Как известно, булимией страдала мама принца Уильяма – принцесса Диана.

В свое время Миддлтон вменяли анорексию – писали, что она тает на глазах. За два месяца Миддлтон похудела так сильно, что ей пришлось уменьшить даже обручальное кольцо! Миддлтон при росте 178 сантиметров стала весить всего 48 килограммов. А позже тревогу забили врачи-ортопеды, которые считают, что герцогиня калечит свои ноги ради красоты.

"В начале прошлой недели члены королевской семьи не могли найти себе места из-за того, что жена принца Уильяма была доставлена в королевский госпиталь в Мэрилебоне. Уже на следующий день ее выписали из медицинского учреждения", – пишет издание.