Кейт Миддлтон экстренно увезли в больницу
24 августа 2017, 11:25
Британцы молятся о здоровье герцогини Кембриджской.
Почти месяц супруга принца Уильяма не появляется на публике, сообщают Дни.ру.
Слухи ходят самые разные, но по данным австралийского онлайн-издания Women’s Day, Кэтрин находится в больнице.
"В начале прошлой недели члены королевской семьи не могли найти себе места из-за того, что жена принца Уильяма была доставлена в королевский госпиталь в Мэрилебоне. Уже на следующий день ее выписали из медицинского учреждения", – пишет издание.
Но что конкретно привело герцогиню на больничную койку? У многих появились подозрения, что Кейт ждет третьего ребенка. А во время двух предыдущих беременностей у герцогини был настолько сильный токсикоз, что ей приходилось обращаться за помощью к медикам.
Хорошо, если все дело в этом. Но ведь есть подозрение, что Кейт госпитализирована из-за булимии – опасного пищевого расстройства, при котором человек изнуряет себя диетами и боится поправиться. Дело в том, что герцогиню часто фотографируют с лентами пластыря на руках. Когда их нет, то можно разглядеть у Кейт шрамы. А достаточно распространенным симптомом булимии является так называемый признак Рассела – ранки и мозоли на пальцах, которые возникают вследствие того, что больные, постоянно вызывая у себя рвоту, травмируются о зубы. Как известно, булимией страдала мама принца Уильяма – принцесса Диана.
В свое время Миддлтон вменяли анорексию – писали, что она тает на глазах. За два месяца Миддлтон похудела так сильно, что ей пришлось уменьшить даже обручальное кольцо! Миддлтон при росте 178 сантиметров стала весить всего 48 килограммов. А позже тревогу забили врачи-ортопеды, которые считают, что герцогиня калечит свои ноги ради красоты.
Фото: Novostivmire.com
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