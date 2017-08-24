В Жамбылской области более 50 детей изучали религию в незаконном учебном заведении
24 августа 2017, 11:28
Руководитель объединения был привлечен к административной ответственности с запрещением подобной деятельности.
В прокуратуре Жамбылской области состоялась встреча с руководителями и представителями религиозных объединений области и местных исполнительных органов, где были обсуждены проблемные вопросы в организации работы в религиозной сфере, сообщает Zakon.kz.
Открывая встречу, и.о. прокурора области Айдос Майлыбаев подчеркнул важность вопроса мирного сосуществования всех представителей религиозных объединений, взаимообогащения традициями и обычаями народов и этносов населяющих территорию области. При этом основным требованием ко всем конфессиям является строгое соблюдение законодательства о религии.
В ходе совещания прозвучали итоги реализуемых органами прокуратуры проектов по сохранению межэтнического и межконфессионального согласия, организации работы с учащейся молодежью, в том числе получающих теологическое образование за рубежом.
До приглашенных доведены факты имеющихся нарушений в части организации работы миссионеров, открытия летних религиозных курсов для несовершеннолетних, распространения религиозной литературы и иных информационных материалов.
Так, в текущем году в Кордайском районе был выявлен факт обучения религии более 50-ти несовершеннолетних под видом летнего лагеря, не обладая на то соответствующим разрешением и не соответствующего квалификационным требованиям. За указанное нарушение руководитель объединения был привлечен к административной ответственности с запрещением подобной деятельности.
В другом случае, в Меркенском районе виновное лицо привлечено к административной ответственности за незаконное перемещение религиозной литературы через границу без получения положительной религиоведческой экспертизы.
В Байзакском районе за незаконную миссионерскую деятельность привлечен житель другой области, приехавший с целью пропаганды своей религии, однако он не зарегистрировался.
Представители управления по делам религий отчитались о проделанной работе по профилактике неприятия идеологии деструктивных течений, а также работы информационно-пропагандистских групп в рамках исполнения отраслевой госпрограммы.
В завершение встречи участниками высказано общее мнение о необходимости уважения к существующим традициям и толерантности во взглядах, являющихся важными инструментами к достижению верховенства закона и соблюдению прав наших граждан.
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