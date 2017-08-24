62 выпускника Кызылординской области стали обладателями образовательных грантов РФ

В 2018 г. ожидается их первый выпуск, выпускники, завершившие учебу с очень высокими баллами продолжат обучение по программе "магистратура" в “Сколковском институте науки и технологий”.

На 2017-2018 гг. в Московский Национальный технологический исследовательский университет (МИСиС) поступили 14 выпускников, Российский государственный аграрный университет им.К.Тимирязева - 24, и в Санкт-Петербургский государственный университет производственных технологий и дизайна 24. Всего 62 выпускника, сообщает корреспондент Zakon.kz





Об этом стало известно в ходе встречи акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева с кызылординскими студентами, обучающихся в ведущих российских вузах.





- В целях подготовки специалистов, необходимых для региона, наши выпускники, поступив в высшие учебные заведения Москвы и Санкт–Петербурга, получают знания за счет образовательных грантов Росисской Федерации. В течение трех лет благодаря этой инициативе около 400 выпускников были приняты в ведущие технические вузы, а в этом году их ряды пополнили еще 62 выпускника. В будущем мы надеемся, что вернувшись на Родину выпускники будут развивать в регионе информационные технологии, горнодобывающую, строительную, сельскохозяйственную отрасли, будут содействовать успешной реализации индустриально-инновационных проектов», - сказал аким области Крымбек Кушербаев.





Так, в Московский Национальный технологический исследовательский университет (МИСиС) поступили 14 выпускников по следующим 8 специальностям: "Технологические машины и оборудование", "Физика", "Нанотехнология и микросистемная технология", "Наноматериалы", "Физические процессы горного и нефтяного производства", "Электроэнергетика и электротехника", "Материаловедение", "Металлургия".





В Санкт-Петербургском государственном университете производственных технологий и дизайна будут обучаться 24 выпускника по таким специальностям как "Химическая технология", "Электроэнергетика и электротехника", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Технологические машины и оборудование", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии", "Менеджмент" и "Дизайн".





Еще 24 выпускника поступили в Российский государственный аграрный университет им.К.Тимирязева на такие специальности как "Эксплуатация транспортных технологических машин и комплексов", "Техносферная безопасность", "Агроинженерия", "Наземные транспортные технологические комплексы".





Кроме того, решением ректора Виктора Садовничего, для выпускников вузов Кызылординской области, выделено 20 грантов для обучения по программе "магистратура" в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова.





Напомним, что с 2014 года 390 кызылординских студентов обучаются за счет бюджета Российской Федерации в Московском Национальном технологическом исследовательском университете по 19 специальностям - 204 студентов, в Российском государственном аграрном университете им. К.Тимирязева 98 ребят по 22 специальностям и в Санкт-Петербургском государственном университете производственных технологий и дизайна обучается 21.





В 2018 г. ожидается их первый выпуск, выпускники, завершившие учебу с очень высокими баллами продолжат обучение по программе "магистратура" в “Сколковском институте науки и технологий”.





Кроме того, в этом году выделено 182 образовательных гранта акима области по 10 сферам деятельности. Следует отметить, что образовательные гранты главы региона выдаются на перспективные, востребованные специальности с учетом будущего развития области.





Следует отметить, что с 2013 года в регионе выделяются гранты акима области для детей из малообеспеченных, многодетных семей, и в особенности для выпускников сельских школ. Всего к 2017 году обладателями таких грантов стали 512 ребят. В этом году были выделены еще 182 гранта по 10 отраслям, на эти цели из областного бюджета выделено 101,7 млн. тенге.





Так, в этом году 40 грантов выделены на технические специальности, также 10 для выпускников, которые будут обучаться в Алматинском университете энергетики и связи по специальности «Электроэнергетика». Еще 20 грантов на профессии в области АПК, на обучение в сфере искусства выделено 27 грантов, и 5 в области археологии и этнологии. Для подготовки педагогических кадров выделено 50 грантов акима области, еще 20 для обучения в резидентуре для молодых врачей. Также грант определен на обучение по специальности «врач общей практики» в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени М.Оспанова. И еще, 5 грантов на обучение землеустройству и 3 гранта в сфере информационной безопасности, и один грант на специальность «Журналистика».





Таким образом, с 2013 года выделено 694 образовательных грантов.





По поручению Елбасы в рамках госпрограммы «Серпiн» около 4 тысяч выпускников школ Кызылординской области обучаются в северных и центральных регионах страны, около 200 человек получили образование в рамках программы «Болашак», на сегодняшний день около 80 выпускников программы активно участвуют в развитии региона. И еще, более 20 тысяч ребят являются участниками государственных программ «Дипломмен – ауылға», «Жастар тәжірибесі», «Жасыл ел».



